La CHT desvincula el "colapso" de la M-305 sobre la Real Acequia del Jarama con falta de mantenimiento o deficiencias

Real Acequia del Jarama, - CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

La Comunidad apunta "a un fallo geotécnico del terreno asociado a la circulación de agua y al arrastre progresivo de materiales" MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), organismo autónomo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y del Reto Demográfico, ha desvinculado este jueves el "colapso" en la carretera M-305 sobre la Real Acequia del Jarama con la falta de mantenimiento de la infraestructura hidráulica o con deficiencias de esta.

Se ha referido así al socavón registrado la altura del punto kilométrico 0,800 de esta vía que conecta los municipios de Aranjuez y Seseña (Castilla-La Mancha) y que obligó a interrumpir la circulación desde la primera semana de septiembre. A raíz de ello, la Comunidad de Madrid ha iniciado actuaciones de emergencia, con una inversión de 3,7 millones de euros, y que incluyen tanto la demolición, ya finalizada, como la construcción del nuevo puente.

En un comunicado en relación con las obras de emergencia para la demolición y construcción de la nueva obra de paso solicitadas por la Comunidad de Madrid, el organismo de cuenca ha apuntado que el colapso se produjo debido a una actuación "poco ortodoxa" en la obra de paso de la carretera sobre la misma "que la obligaba a ejercer una función para la que no estaba diseñada".

"El paso desplomado de la carretera M-305 sobre el canal no se realizó con las técnicas habituales de construcción de obras de paso, que implican cimentación en los estribos del tablero para soportar las cargas de los vehículos. Por el contrario, este se apoyaba directamente sobre el canal abovedado, soportando la carga de la infraestructura de paso y el peso de los vehículos, ligeros y pesados, que hacían uso de esta", ha explicado la CHT, que ha apuntado que "actualmente" no consta en sus registros "autorización algo de esta obra de paso".

Según ha apuntado la CHT, las infraestructuras propias de la zona regable de interés general datan de la época del reinado de Felipe II, con diversas ampliaciones/modificaciones hasta la segunda década del siglo pasado, por lo que son infraestructuras previas y muy anteriores a la construcción del trazado y configuración actual de la carretera M-305 en ese tramo.

Además, el organismo de cuenca ha señalado que la acequia, que en ese tramo presenta habituales pérdidas por el deterioro normal del paso de los años y el uso de la infraestructura, es mantenida y conservada periódicamente "a través de los vigentes y sucesivos contratos de explotación y mantenimiento". Según ha indicado, las últimas actuaciones de reparación e impermeabilización de filtraciones durante el pasado mes de julio.

En este contexto, ha indicado la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad informó de un descenso acumulado de la calzada de 7,0 centímetros entre abril y julio de 2026, lo que evidenciaba la aceleración del proceso de degradación.

Por ello, el Gobierno regional determinó la necesidad de realizar obras de emergencia para la demolición y construcción de un nuevo paso, quedando dichas obras autorizadas por el organismo de cuenca con fecha 21 de agosto (diez días después de su solicitud) en lo relativo a las afecciones de dicha obra sobre la infraestructura hidráulica y sus zonas de expropiación y servidumbre.

Al hilo, ha recordado que el Ejecutivo autonómico comunicó a la CHT el inicio de las obras el 2 de septiembre, un día antes del "colapso" de la M-305. "Dicho colapso, por tanto, no está relacionado con la falta de mantenimiento de la infraestructura hidráulica o con deficiencias de esta (tal y como se afirma en la nota de prensa emitida por la Comunidad Madrid con fecha 19 de octubre), sino con una actuación poco ortodoxa en la obra de paso de la carretera sobre la misma que la obligaba a ejercer una función para la que no estaba diseñada", ha remarcado.

En la misma línea, ha remarcado que esta inicidencia no sólo ha generado problemas a los usuarios de dicha vía, sino que también lo ha hecho a los regantes de la Real Acequia del Jarama, habiendo sido necesario cortar el riego a una superficie cercana a las 50 hectáreas.

Finalmente, el organismo de cuenca ha recordado que ha venido coordinándose y cooperando con la administración autonómica competente "en aras de dar la solución más adecuada a esta situación y así continuará haciéndolo".

Por su parte, desde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad han recalcado los informes con los que cuenta concluyen que el hundimiento "responde a un fallo geotécnico del terreno asociado a la circulación de agua y al arrastre progresivo de materiales" y no a un fallo estructural de la obra de paso.

Fuentes del departamento que dirige Jorge Rodrigo han precisado a Europa Press que esta conclusión se apoya en diversas evidencias, entre ellas, la aparición de simas y oquedades fuera de la propia estructura, el desplazamiento del socavón respecto a las bóvedas del puente y la circulación de agua a través del terreno constatada durante el colapso.