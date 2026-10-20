Científicos y Madrid Salud analizan las adicciones, con llamamiento de la vicealcaldesa a "no trivializar" el consumo - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Catedráticos, especialistas en psiquiatría, psicobiología, farmacología, investigación clínica y técnicos de Madrid Salud analizan desde CentroCentro la prevención de las adicciones, con un llamamiento de la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, a "no trivializar" el consumo de sustancias estupefacientes.

Sanz, desde CentroCentro, ha inaugurado la I Jornada de Investigación sobre Adicciones donde, además como "madre de dos hijos adolescentes", ha mostrado la preocupación de la sociedad ante las adicciones, "que destruyen personas, descomponen familias, inundan de dolor, degradan barrios, corroen a las sociedades y se ceban en los más jóvenes y vulnerables".

En la jornada, organizada por Madrid Salud, se están intercambiando experiencias y debate científico entre destacados profesionales en los ámbitos nacional e internacional, con una amplia trayectoria en la asistencia clínica, la docencia universitaria y la investigación científica.

"La lucha contra las adicciones tiene muchos frentes y uno de los menos visibles, pero más importantes es la investigación científica, pues sus avances nos permiten comprender mejor los factores que hacen a algunas personas más vulnerables que a otras, nos ayudan a diseñar políticas de prevención, sirven para detectar nuevos riesgos, nuevos patrones de consumo o nuevas sustancias y favorecen la innovación en métodos, tecnologías y enfoques que ayudan a las personas", ha expuesto Sanz.

La celebración de esta jornada nace con vocación de continuidad, refleja el compromiso del Instituto de Adicciones de Madrid Salud con el avance del conocimiento, la innovación y la mejora continua de las actuaciones dirigidas a la prevención, atención y tratamiento de las adicciones.

RETOS POR DELANTE

Sanz ha recordado que ya se ha comenzado a trabajar en el Plan de Adicciones 2027-2031 de la Ciudad de Madrid, que supone la renovación de los compromisos del Ayuntamiento con las personas con adicciones o en riesgo de padecerlas. Es un proceso que se lleva a cabo con expertos y profesionales de las adicciones, entidades sociales, personas en tratamiento y sus familias y que comenzó tras una consulta pública en la plataforma Decide Madrid.

A lo largo del encuentro se abordarán algunos de los retos a los que se enfrentan Madrid Salud y el resto de la comunidad en esta materia, como los de potenciar la prevención y atención temprana de adolescentes y jóvenes, fomentar la intervención y los sistemas de detección por el incremento de consumo de estimulantes y nuevas sustancias psicoactivas o impulsar la atención específica a las mujeres y usuarios de chemsex con adicciones, entre otros.

Durante el primer semestre del año, en los centros de atención a las adicciones municipales (CAD) se ha atendido a 8.879 personas (un 76% hombres y un 24% mujeres), 1.721 de las cuales (un 19,3%) son jóvenes de hasta 24 años.