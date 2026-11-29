Archivo - Urna electoral - JOSE L.SANCHEZ - Archivo

MADRID 29 Nov. (UROPA PRESS) -

Los colegios electorales de la Comunidad de Madrid han cerrado sus puertas este domingo tras una jornada electoral que ha transcurrido sin incidentes reseñables y con una gran afluencia de votantes desde primera hora de la mañana.

Durante la jornada se han registrado algunas anécdotas, como las quejas por las camisetas verdes de la Marea Verde que vestían integrantes de varias mesas electorales o el olvido del DNI físico de la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García.

En concreto, integrantes de varias mesas electorales de los distritos de Fuencarral-El Pardo, Carabanchel y Puente de Vallecas que habían acudido por la mañana a sus puestos con camisetas verdes reivindicativas de la Marea Verde, en defensa de la educación pública, han accedido a quitárselas tras las advertencias de agentes de la Policía Municipal, que han mediado ante las quejas presentadas por apoderados de Vox, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

Entre anecnotas, figura que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha ejercido su derecho al voto en el instituto Ramiro de Maeztu, situado en el distrito madrileño de Chamartín, el mismo centro educativo en el que estudió Bachillerato el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Por otro lado, Mónica García ha protagonizado otra de las anécdotas de la jornada al olvidarse el DNI físico y tener que recurrir a la versión electrónica para identificarse. La ministra tenía previsto votar sobre las 10.30 horas en el colegio Santa María del Pilar, en el distrito de Retiro, pero no tenía cobertura en el interior del centro para utilizar el documento electrónico.

Por ello, ha salido al exterior acompañada de un apoderado de la mesa para poder utilizarlo y, una vez resuelto el contratiempo, ha regresado al colegio para depositar su voto.

La jornada ha estado marcada, no obstante, por la normalidad en los centros electorales y la elevada afluencia de ciudadanos que han acudido a las urnas desde la apertura de los colegios, a las 9.00 horas, hasta el cierre de las mesas.