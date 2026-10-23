1127809.1.260.149.20261023082145 Cinco Vehículos Afectados Por Un Incendio En Un Aparcamiento De Superficie En Leganés - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

LEGANÉS 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado en la madrugada de este viernes ha afectado a cinco vehículos estacionados en un aparcamiento de superficie en el municipio madrileño de Leganés, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado tres dotaciones de Bomberos de la Comunidad, que han trabajado en las labores de extinción del fuego para sofocar las llamas que afectaban a los vehículos.

La Policía Local de Leganés se encarga de investigar las circunstancias en las que se ha originado el incendio.