Doctor utilizando materiales de investigación. - LA COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha abierto la primera convocatoria del Programa Madrid Gabriella Morreale, una iniciativa que busca captar investigadores de excelencia internacional y ofrecerles condiciones estables y competitivas para desarrollar proyectos científicos de alto impacto.

Según ha informado el Gobierno autonómico en un comunicado, el plazo de solicitud de esta medida, cuya dotación económica son 760.000 euros para el primer año, permanecerá abierto hasta el 31 de enero para aquellos doctores con al menos diez años de experiencia posdoctoral y una trayectoria científica sobresaliente.

Esta propuesta, que forma parte del Programa de Talento del VII Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica (PRICIT) 2026-2029, permitirá seleccionar cuatro investigadores de áreas consideradas estratégicas como tecnologías avanzadas de energía nuclear de fisión, materiales avanzados, tecnologías cuánticas y salud.

Entre los factores que tendrán en consideración, se encuentra el liderazgo científico, la experiencia internacional, la capacidad para captar financiación competitiva y la transferencia de los resultados de investigación a la empresa, la industria, la sociedad o las políticas públicas. La selección se realizará exclusivamente sobre criterios de excelencia, y cada candidatura deberá alcanzar un mínimo de 75 puntos.

Los contratos podrán tener carácter indefinido y estarán vinculados a un sistema periódico de evaluación de la Dirección General de Medios de Comunicación. La retribución oscilará entre 60.000 y 100.000 euros brutos anuales, en función de la puntuación obtenida en la evaluación.

Uno de los elementos diferenciales del programa es la posibilidad de ofrecer a los seleccionados una posición estable, mediante la modalidad de investigador distinguido prevista en la Ley de la Ciencia.

Los elegidos podrán desarrollar su actividad en universidades públicas y privadas, fundaciones IMDEA, organismos públicos y fundaciones de investigación biomédica y otras entidades de I+D sin ánimo de lucro. La elección de la institución corresponde al investigador, que deberá presentar junto con su candidatura entre una y tres preferencias de los centros en los que podría incorporarse.