La Comunidad abre la puerta a seguir bajando impuestos tras rebaja de medio punto del IRPF: "Si se puede, lo haremos"

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha abierto la puerta a seguir bajando impuestos en la región tras la nueva rebaja de medio punto en el tramo autonómico del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

"Creo que hemos cumplido, pero en nuestro ADN está siempre la bajada de los impuestos. Por tanto, si lo podemos hacer, lo seguiremos haciendo", ha trasladado este martes en los 'Desayunos Madrid', organizados por Europa Press.

Tal y como ha explicado, los 500 millones de euros que se van a ahorrar con esta nueva bajada del medio punto del IRPF son recursos que "van a tener los individuos y las empresas para poder consumir". Ha estimado que la recaudación podrá crecer en torno a los 900 millones.

"Es una medida que está en el programa electoral, porque nosotros, lejos de lo que hacen otros, cumplimos con nuestro programa electoral y además va a beneficiar principalmente a las rentas bajas y medias. El 71% serán madrileños con sueldos que no alcanzan los 35.000 euros brutos, según nuestras estimaciones", ha subrayado.

Por otro lado, Albert ha defendido la labor de las empresas familiares, que representan "un porcentaje elevadísimo" de los empleos que se generan en la Comunidad de Madrid, por lo que ha defendido que "hay que ayudarles para en el relevo generacional".

Así, ha recordado que el Anteproyecto de Ley de Empresa Familiar, que establece nuevos beneficios en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, ampliando los previstos en la normativa estatal, con el objetivo de garantizar su relevo generacional.

"No solo tienen que mantener la actividad económica, sino que tienen que asegurar el relevo generacional. Les tenemos que dar todas las facilidades para que eso sea posible y a la vez hacerlo para viabilidad económica. Porque las empresas, para que generen empleo y para que sigan funcionando, tienen que generar beneficios. Es algo que no podemos olvidar", ha indicado.

Asimismo, ha desgranado que ya está sometida audiencia pública el primer informe para "todo aquel que desee hacer aportaciones". "La vamos a tramitar en Consejo de Gobierno en los próximos meses. Nuestra idea es que se apruebe en el primer semestre del 2026", ha avanzado.