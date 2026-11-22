Promoción de viviendas del Plan Vive en Torrelodones - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid abrirá el próximo día 30 el plazo de inscripción para solicitar una de las 170 viviendas del Plan Vive en la localidad de Torrelodones.

En concreto, se trata de una promoción en la calle Arroyo de los Viales, 1B, de protección pública de precio limitado, que consta de 49 viviendas de un dormitorio, 56 de dos dormitorios y 65 de tres dormitorios.

Las viviendas disponen de garaje y trastero y la urbanización cuenta con piscina, zonas verdes, gimnasio, zonas comunes, parque infantil y servicio de conserjería.

Según el anuncio de la promoción, todas las viviendas cuentan con el certificado BREEAM, que evalúa y certifica la sostenibilidad de los edificios.

Las rentas parten de 658 euros al mes en las viviendas de un dormitorio, 817 euros en las de dos y 1.027 euros en las de tres y las inscripciones se realizarán a través de Avalon, la sociedad gestora. Los interesados deberán rellenar el formulario de su web y las viviendas se asignarán por orden cronológico de inscripción.

Entre los requisitos para poder participar está el de ser mayor de edad, tener nacionalidad española o residencia legal en España, residir en la vivienda, no tener otra, que la renta anual no supere el 35 % de los ingresos netos anuales de la unidad de convivencia.

Además, tendrán prioridad quienes estén empadronados o trabajen en el municipio desde hace al menos tres años, o cinco si la inscripción se formaliza después del 31 de diciembre de 2026. La inscripción tiene una vigencia de tres años desde que se registra.