La Comunidad acusa al PSOE de convertir TVE en un "instrumento de agitación política" y para "tapar la corrupción"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, durante el pleno de la Asamblea de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Comunidad de Madrid y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha acusado al PSOE de convertir TVE en un "instrumento de agitación política" y para "tapara la corrupción del 'sanchismo'".

Así lo ha lanzado en la sesión de control del Pleno ante una pregunta del diputado socialista Horacio Díez sobre Telemadrid, en la que ha negado que sea un "servicio público" y ha destacado que se "difamó" a Maricarmen en esta televisión y que una contertulia dijo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, era "hostiable". Ha destacado también las dos denuncias ante la Junta Electoral Central interpuestas por el PSOE por contenidos de Telemadrid.

Ante ello, el consejero ha afirmado que "hay que tener valor" para hacer esas críticas cuando TVE ha tenido "más de 7.000 reclamaciones ante el Defensor de la Audiencia" el último año así como "121 denuncias del propio Consejo de Informativos por malas prácticas".

"Una televisión que le cuesta a todos los españoles 1.200 millones de euros, es decir, 24 euros al año por español", ha lanzado al tiempo que ha afirmado que en la pasada campaña electoral la JEC "amonestó" a TVE por el mensaje "sesgado y engañoso sobre los partidos de la oposición".

Asimismo, ha afirmado que los socialistas han "colonizado" TVE y ha destacado que el secretario general del PSOE-M, Óscar López, desde que es candidato a la Presidencia de la Comunidad ha sido entrevistado "40 veces" mientras que en 2025 Ayuso lo fue "dos".

"Cuando usted quiera hablar de televisión pública, por favor, lávese un poquito la boca, porque es que dan vergüenza, han convertido la televisión de todos en un instrumento de agitación política", ha proseguido.

Además, ha puesto en cuestión el tiempo que ha dedicado esta cadena pública a la condena del hermano de Sánchez, David Sánchez; a las cloacas, a los ERE, a la polémica inmobiliaria de la exportavoz del PSOE Montse Mínguez o a los "sicarios para eliminar a la juez Biedma".