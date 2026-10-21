La Comunidad ampliará la vigencia de los conciertos educativos a cuatro años en más de 550 centros

Archivo - Varios niños en el Colegio público de Educación Infantil y Primaria San Juan Bautista con motivo de la inauguración del curso escolar 2023/2024 - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid va a ampliar cuatro años la vigencia de los actuales conciertos educativos, que financian con fondos públicos la enseñanza de 350.000 alumnos en más de 550 centros, después de que el Consejo de Gobierno haya aprobado este miércoles el cambio del decreto que regula estos acuerdos, cuya duración pasa de 10 a 14 años.

La modificación mantiene el modelo de financiación que permite a las familias elegir este tipo de colegios. Así, con esta decisión, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades fija su renovación en 2031, coincidiendo con la aplicación completa de la reducción del número de estudiantes por aula prevista por el Ejecutivo autonómico, ha informado el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín.

En el decreto se establece el periodo durante el que se mantendrá la financiación pública de estos colegios, tanto para sus titulares como para las familias que han elegido escolarizar en ellos a sus hijos.

También permite ajustar a 14 años la duración de los convenios que cubren el primer ciclo de Educación Infantil y la Formación Profesional en centros privados acogidos al régimen de conciertos.