La Comunidad asegura que usará dependencias del Canal como "complemento" a Real Casa de Correos y de forma ocasional

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid utilizará las dependencias de la Sala Canal de Isabel II, donde se ha celebrado este miércoles la reunión del Consejo de Gobierno, como "complemento" a la Real Casa de Correos, sede oficial y donde la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tiene su despacho, y de forma "ocasional cuando sea necesario".

Así lo ha trasladado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, después de que fuentes regionales señalaran este martes que el Gobierno regional estaba buscando otros espacios para llevar a cabo actos institucionales de manera temporal por la falta de "seguridad" en la Puerta del Sol, donde se encuentra la acampada por la vivienda y tras la sucesión de concentraciones "violentas", además de por las obras que se están acometiendo en el edificio.

"Llevamos desde el principio de año buscando un espacio para el traslado ocasional de la presidenta por las obras que se vienen acometiendo en la Real Casa de Correos desde el año 2025. Son trabajos continuos de mantenimiento, de mejora, que en ocasiones hacen difícil poder celebrar reuniones o visitas institucionales", ha explicado el consejero.

Consideran desde el Gobierno autonómico que este espacio, en la Sala Canal de Isabel II, es "adecuado como complemento" a las instalaciones de la Real Casa de Correos, si bien ha incidido en las dependencias oficiales siguen ubicándose en su sitio habitual.

Tras la celebración de la reunión del Consejo de Gobierno en esta sala, el consejero ha defendido que hay "transparencia" al respecto si bien ha indicado que es habitual que se realizan estas reuniones también en otras sedes. "Esta seguirá siendo la sede principal donde se reunirá el Consejo de Gobierno sin perjuicio de que se puedan celebrar, como hemos hecho hasta ahora con normalidad, en otros municipios o en otras sedes institucionales", ha defendido.