Comunidad avanza en un modelo para el plan estatal de vivienda 2026-2030 que simplifique trámites y adelante pagos

Archivo - Archivo.- Un hombre introduce una llave en la cerradura de la puerta de una vivienda - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid trabaja ya en un nuevo modelo de convocatoria para el próximo plan estatal de vivienda 2026-2030 con novedades en las bases de las ayudas para el alquiler encaminadas a simplificar la presentación de solicitudes, la tramitación del procedimiento e intentar agilizar y adelantar la entrega de las ayudas.

Así lo ha indicado la directora general de Ayudas y Acceso a la Vivienda de la Consejería de Vivienda, Elena Rodríguez-Manzaneque, en la Comisión de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Asamblea de Madrid a preguntas de la diputada socialista Cristina González.

En este sentido, ha apuntado que para el Gobierno regional es "una prioridad" simplificar y agilizar estas ayudas" en un contexto como el actual "de dificultad de acceso a la vivienda".

La Orden 3479/2022, de 7 de octubre de la Comunidad de Madrid establece las bases reguladoras para la concesión de ayudas de los programas de ayuda al alquiler de vivienda, ayuda a las personas jóvenes y contribución al reto demográfico, con el objetivo de financiar el pago de la renta del alquiler o precio de cesión de la vivienda habitual y permanente de colectivos específicos (jóvenes y personas con escasos recursos económicos.

Según el balance facilitado por la directora general de Ayudas y Acceso a la Vivienda del periodo 2022-2025 en base a las cuatro convocatorias, se han recibido más de 29.078 solicitudes, de las que se han tramitado ya un 78%.

En detalle sobre el estado de tramitación de las solicitudes, ha dicho, 2.509 solicitudes están en tramitación, 1.115 han sido admitidas provisionalmente y 2.633 han sido requeridas.

Según ha indicado, hay 8.724 beneficiarios a día de hoy y 14.097 han sido excluidas por distintos motivos. El crédito total de este programa asciende a 39 millones de euros, de los que se han concedido 27,5, lo que supone un 70%. En cuanto a los beneficiarios, 6.352 han recibido un total de 19,5 millones tras presentar adecuadamente la documentación adquisitiva.

Por años, ha precisado que en la convocatoria de 2022 se recibieron 7.114 solicitudes, de las cuales fueron admitidas 1.823. El crédito de ese año fue de 5.384.000, de los que se comprometieron 5.383.741, prácticamente el 100% del crédito.

En cuanto a los pagos, una vez justificadas las ayudas concedidas, se efectuaron pagos a 1.359 beneficiarios por un importe de 3.863.638, lo que supone un 72% de lo concedido. El resto ha sido objeto de resolución de pérdida de hecho al cobro y el cierre de la convocatoria en mayo de este año.

Respecto a 2023, ha apuntado que fueron 8.105 solicitudes, de las que que 3.345 fueron admitidas. El crédito fue de 11.305.379 euros y el importe comprometido alcanzó los 10.789.541 euros, el 95%. En cuanto a los pagos, representaron el 76%.

En 2024 se recibieron 7.602 solicitudes, de las cuales 3.456 fueron admitidas. El crédito disponible fue de 11.306.000, de los que se comprometieron 11.305.300, prácticamente el 100% del crédito concedido. En cuanto a los pagos, se han efectuado 2.285 por un importe de 7.457.975, lo que representa un 66% de lo concedido.

Según ha explicado Elena Rodríguez-Manzaneque, el pasado mes de mayo se publicó la última lista de beneficiarios requeridos al cobro, cuyo plazo de subsanación finalizó en el mes de junio. Tras la revisión de la documentación, ha indicado, "próximamente" se procederá a efectuar los últimos pagos.

Por último, en la convocatoria de 2025 se han recibido 9.896 solicitudes y el crédito disponible ha sido de 10.300.000 euros. "Actualmente, estamos en fase de tramitación de solicitudes y nuestra previsión es publicar el listado provisional de solicitantes admitidos y requeridos a subsanar en las próximas semanas", ha apuntado.

Finalmente, la directora general de Ayudas y Acceso a la Vivienda ha remarcado que "gracias a la gestión de todos los programas de ayudas al alquiler, la Comunidad de Madrid ha facilitado el acceso a más de 35.000 viviendas" desde 2022. "Para ello, hemos tramitado cerca de 150.000 solicitudes y gestionado un crédito de 173 millones de euros", ha remarcado.