La Comunidad celebra que el TC haya atendido al "sentido común" con ley de nietos tras rechazar el recurso del Defensor

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 8 de octubre de 2026 - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha celebrado este miércoles que el Tribunal Constitución haya atendido al "sentido común" por una vez, al no admitir a trámite el recurso que presentó el Defensor del Pueblo contra la decisión del Tribunal Supremo de suspender el voto en las próximas elecciones generales para los nacionalizados por la 'ley de nietos' que no demuestren que son descendientes de exiliados.

Lo ha expresado así en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno después de que el Defensor del Pueblo reclamara al Constitucional que, por "urgencia excepcional", decretara "de forma inmediata" la medida cautelarísima de declarar nulos los autos del Supremo que por partida doble, en septiembre y en octubre, ratificaron la paralización del voto de forma cautelar.

"Sin que sirva de precedente, el Tribunal Constitucional ha hecho lo que el sentido común nos decía a todos que tenía que hacer, toda vez que todavía no se ha resuelto el procedimiento en el propio Tribunal Supremo", ha defendido el portavoz del Gobierno autonómico.

Sin embargo, ha lamentado que una institución como el Defensor del Pueblo se haya puesto en este tema "al servicio del sanchismo" y no al del "interés general" de todos los ciudadanos.