Comunidad cifra en un 19,5% el seguimiento de la séptima jornada de huelga educativa y los sindicatos lo elevan a un 60%

4724a6a4e0592e2bb88765fcbba123b8.jpg - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha cifrado este jueves en un 19,5% el seguimiento de la huelga educativa en la séptima jornada, mientras que los sindicatos han elevado el dato hasta el 60%.

Centenares de profesores en huelga en la Comunidad de Madrid, que llevan siete días ya con su protesta, han llevado sus reivindicaciones este jueves frente a la Asamblea, coincidiendo con el Pleno que se está celebrando en la Cámara, para pedir más recursos para la educación pública.

Desde las 9 horas, han ido llegando a los alrededores profesores con las camisetas verdes por la educación pública. Ha sido desde allí donde, en declaraciones a los medios, han cifrado en un 60% el seguimiento de esta séptima jornada de huelga. Por su partes, fuentes de la Consejería de Educación lo han bajado hasta un 19,5%.

La comunidad educativa reclama reducir el horario lectivo a 17 periodos semanales en Secundaria y FP y a 22 en Primaria, bajar las ratios y reforzar el personal de orientación y atención a la diversidad. También piden medidas contra la segregación, recuperar las aulas de enlace y eliminar el actual modelo de bilingüismo.

Exigen una subida salarial de 600 euros mensuales, la equiparación retributiva y un complemento de peligrosidad en Educación Especial. Asimismo, solicitan un auxiliar administrativo a tiempo completo por centro, un plan de climatización sostenible, la retirada del amianto, el fin de la construcción por fases y mejoras en prevención de riesgos laborales.