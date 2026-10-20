La Comunidad cifra el seguimiento de la huelga educativa en un 10,4% en su quinto día

Decenas de personas durante una concentración con motivo de la huelga indefinida de educación, ante la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, a 19 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha cifrado el seguimiento de la huelga de docentes de este martes en un 10,4% y ha señalado que la jornada "está discurriendo con normalidad".

Así, según ha apuntado el área dirigida por Mercedes Zarzalejo, el número de profesores que estarían faltando a sus puestos de trabajo por apoyar la huelga ha descendido diariamente. Desde que comenzase la huelga el pasado miércoles, ha cifrado el seguimiento en un 44,6% el primer día, 32,2% el jueves, 26,7% el viernes y 15,4% en la jornada de este lunes.

Por su parte, el comité de huelga, ha apuntado a un 70% de seguimiento durante el primer día, 45% en el segundo, un 60% el viernes y un 50% este lunes.

Los sindicatos han decidido no ofrecer datos relativos a este martes tras lo sucedido ayer. Docentes en huelga se desplazaron de una manifestación convocada en la Consejería de Educación a un acto de la presidenta del Ejecutivo autonómico, Isabel Díaz Ayuso. Para despejar la zona y que la dirigente madrileña pudiera salir con seguridad se produjeron cargas policiales.

El comité de huelga condenó estas cargas por considerarlas "violentas y desproporcionadas", ya que los docentes "se manifestaban pacíficamente", según señalaron en un comunicado. La Delegación del Gobierno en Madrid ya ha solicitado una investigación ante estas actuaciones.

Ante esto, los sindicatos han convocado una nueva manifestación para las 20.30 horas de este martes, que marchará desde el edificio de la Delegación hasta la Consejería de Educación, bajo el lema 'Contra su violencia, nuestra educación'.