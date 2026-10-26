La Comunidad comenzará en 2027 a aplicar mejoras en climatización en 75 escuelas infantiles e institutos más antiguos

Archivo - Varios niños a su llegada al colegio CEIP Hernán Cortés durante el primer día de comienzo del curso escolar, a 7 de septiembre de 2022, en Madrid (España). El curso escolar 2022/2023 comienza este año con la implantación de la LOMLOE en los curs - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid comenzará en 2027 a aplicar su plan para mejorar la climatización y la accesibilidad en 75 de escuelas infantiles públicas e institutos que tengan mayor antigüedad y requieran una actuación "más inmediata".

Así lo ha informado la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, en un encuentro informativo en el que ha explicado que los técnicos de la Consejería ya están realizando un trabajo previo para determinar las necesidades de los 353 institutos públicos y 138 escuelas infantiles de titularidad regional en los que se intervendrá a lo largo de los próximos 10 años con este plan.

Este plan de climatización y accesibilidad está dotado con 840 millones de euros, teniendo en cuenta las mejoras en los centros ya realizadas desde 2019.

El objetivo es "priorizar "las actuaciones en las 129 escuelas infantiles y los 319 institutos construidos antes de 2006, año de la entrada en vigor del Código Técnico de Edificación (CTE), al ser los que presentan habitualmente "más necesidades".

Dentro de estas instalaciones se planificará la redacción de proyectos y el comienzo de las intervenciones ya a partir del próximo año en 58 escuelas y 17 institutos.

REHABILITACIÓN TÉRMICA DE FACHADAS O ELIMINACIÓN DE AMIANTO

El conjunto de los trabajos en centros construidos antes de 2026 consistirá en la rehabilitación térmica de fachadas, la rehabilitación energética de cubiertas con la eliminación de amianto cuando exista, la sustitución de carpinterías, la instalación de sistemas de protección solar exterior, la construcción de toldos, pérgolas y marquesinas y la adecuación bioclimática de patios y zonas de estancia.

Asimismo, se sustituirán instalaciones térmicas obsoletas, incorporando energía fotovoltaica para la iluminación y eliminando de forma progresiva los sistemas de calefacción de gasóleo.

También se implantarán sistemas de ventilación mecánica con recuperación de calor, mejorando la accesibilidad de todos estos edificios. El estudio realizado por los técnicos de la Consejería prevé una inversión media de medio millón de euros en cada escuela infantil y 2,5 millones en cada instituto público para realizar estas mejoras.

"Serán edificios más confortables, más eficientes y desde luego que mejoren el día a día de cada uno de nuestros alumnos y de nuestros profesionales", ha resaltado la consejera en declaraciones a los medios. Además, ha asegurado que en 10 años todo el parque escolar habrá recibido "una rehabilitación totalmente integral".

Por su parte, a pesar de que los centros construidos a partir de 2006 ya cuentan en general con fachadas y cubiertas con aislamiento térmico, sistemas más modernos, carpinterías actualizadas y menores infiltraciones de aire, se realizarán actuaciones en las nueve escuelas infantiles y 34 institutos de la región que requerirán una inversión media de 200.000 euros en cada escuela y un millón de euros por instituto.

A este plan se sumarán hasta 400 millones más que aportará la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, a través de las próximas ediciones del Programa de Inversión Regional (PIR), para que 178 localidades de la región puedan realizar estas mejoras en los más de 800 centros educativos públicos de los que son titulares.

El objetivo de estas medidas del Gobierno regional es "intervenir en todo el parque educativo público para que los alumnos de la región disfruten de las mejores instalaciones", independientemente de la ubicación y antigüedad de su centro.