La Comunidad critica que huelguistas conviertan educación "en rehén de un conflicto político" para "derrotar" a Ayuso

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 22 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha criticado este jueves que los huelguistas quieren convertir la educación en "rehén de un conflicto político" con el objetivo objetivo de "derrotar" a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea, la consejera ha subrayado que se trata de una huelga que "pierde seguimiento" pero que mantiene a las familias "en la incertidumbre", además de censurar que se convierte en una "estrategia de presión permanente".

"Eso es en lo que está preocupado este gobierno, que el conflicto no acabe terminando pasando factura precisamente a los que no tienen ninguna responsabilidad, que son nuestros alumnos. A ese estudiante que se está preparando los exámenes, a ese estudiante de segundo de Bachillerato que se tiene que preparar una PAU, o a ese alumno de necesidades especiales que lo que necesita es tranquilidad", ha expresado.

Zarzalejo ha criticado que los alumnos y el pueblo madrileño en general está siendo "agraviado" estos días de huelga, que "no ha sido convocada por el sindicato profesional mayoritario" y que sin embargo está impulsada por "sindicatos políticos que están estado en silencio" estos años hasta que Pedro Sánchez ha "dado la orden de que arda Madrid" y a los que "ha regado con 32 millones".

Al hilo, ha valorado que se trata de una huelga que "alienta el odio y la violencia" y que se dedica a "reventar" actos institucionales o a promover que se "golpeen coches oficiales". "Una huelga que impide que este Gobierno ejerza sus funciones y que ataca y acosa de esa manera a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha sido elegida democráticamente en las urnas con mayoría absoluta", ha denunciado.

Es por ello que Zarzalejo ha defendido que no se trata de una huelga por la educación ya que reivindica cosas tan "inviables" que supondrían que "más de 280.000 alumnos perdiera su plaza educativa" y que "amenaza" a profesores para que no den clase.