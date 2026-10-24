La Comunidad destina más de 36 millones a la compra de 790.000 dosis de vacunas contra el neumococo

Archivo - Archivo.- Una mujer se vacuna - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid destinará más de 36 millones de euros para la compra de 790.000 dosis de vacunas frente al neumococo en 2027 y 2028, destinadas a mayores de 60 años, niños y personas con condiciones de riesgo.

El último Consejo de Gobierno ha aprobado dos contratos para este fin, uno para el suministro de 370.000 dosis de la formulación que protege frente a 20 tipos de esta bacteria, y otro que incluye 420.000 viales de una vacuna frente a 21 tipos de neumococo.

En el primer caso, se trata de 370.000 dosis de vacuna neumocócica conjugada veintevalente para los años 2027 y 2028 por un importe de 16.779.011,60 euros (IVA incluido) para las anualidades 2026, 2027 y 2028.

En este caso, se administrará a la población infantil y a menores de 60 años con factores de riesgo, con un presupuesto de cerca de 17 millones de euros para ambos ejercicios, ha explicado el Gobierno regional.

El segundo contrato incluye 420.000 viales de la vacuna antineumocócica polisacárida conjugada 21-valente por un importe de 19.999.980 euros (IVA incluido) para las anualidades 2026, 2027 y 2028. En este caso, se aplicará a personas de 60 años o más y también a quienes hayan cumplido los 70 y no se hayan vacunado previamente con una formulación conjugada.

El calendario de vacunación e inmunización de 2027, que incluye las pautas para las distintas edades, incorporará las nuevas recomendaciones para prevenir la enfermedad neumocócica invasiva y se aplicará desde el 1 de enero.

Desde el Ejecutivo autonómico han remarcado que la vacunación es la forma "más efectiva, segura y eficaz" de reducir los riesgos de las diferentes enfermedades que puede ocasionar esta bacteria, especialmente en grupos vulnerables, con una elevada tasa de hospitalización.

Se trata de patologías que cursan con cuadros clínicos de diferente gravedad y que pueden ser procesos comunes del tracto respiratorio superior, como la otitis media y la sinusitis, hasta formas graves como la neumonía, sepsis o meningitis.