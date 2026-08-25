La Comunidad dice que está "todo planificado" para el curso escolar y que habrá normalidad en centros de Sierra Oeste

Archivo - La nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, María Mercedes Zarzalejo, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 19 de febrero de 2026, en Madrid (España). Ayuso ha solicitado su propia comparecencia ant - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha asegurado que está "todo planificado" para el inicio del curso escolar, que tendrá lugar el 7 de septiembre, y ha aseverado que los centros de la Sierra Oeste empezarán "con normalidad" tras los incendios del pasado mes de julio.

Así lo ha expresado este martes ante los medios de comunicación desde el Colegio Mayor Santa María de Europa, donde ha detallado que en las últimas semanas se ha prestado "especial atención" a los centros educativos de los pueblos afectados por los incendios.

"Una vez que ya hemos supervisado todas las infraestructuras, puedo decir que el inicio de curso va a empezar con total normalidad y con muchas novedades que anunciaremos próximamente en el Consejo de Gobierno", ha destacado la máxima responsable de la educación madrileña.

La Comunidad de Madrid comenzará el próximo curso escolar 2026/2027 el 7 de septiembre en los centros sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial, así como en los Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música y Primaria.

Un día después, el 8 de septiembre, volverán a las aulas los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Programas Profesionales, Formación Profesional, Conservatorios Profesionales de Música y Danza, Escuelas y Centros Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música y ESO, y Escuelas Oficiales de Idiomas.