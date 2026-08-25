La Comunidad escuchará las reivindicaciones de sindicatos educativos pero defiende el acuerdo sectorial de 2025

Archivo - La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, durante un Desayuno Madrid, en el Auditorio Meeting Place, a 2 de junio de 2026, en Madrid (España). El encuentro ha sido organizado por Europa Pre - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha señalado que "escuchará" las reivindicaciones de los sindicatos educativos, que han convocado una huelga indefinida a partir del 14 de octubre, pero ha defendido el acuerdo sectorial firmado en 2025.

Lo ha trasladado este martes ante los medios de comunicación después de que varias organizaciones sindicales hayan remitido una carta a la máxima responsable de la educación madrileña para "negociar" y evitar la huelga indefinida en la educación pública no universitaria.

"Efectivamente, hoy ha llegado ese escrito a la Consejería, por cierto, firmado por diferentes sindicatos, entre ellos CC.OO y UGT y otro tipo de plataformas, pero no por los sindicatos mayoritarios de la mesa de negociación", ha apuntado desde el Colegio Mayor Santa María de Europa.

En este sentido, Zarzalejo ha señalado que su reivindicación busca "tirar por tierra" el acuerdo que se negoció y que se firmó en 2025 para cuatro años de vigencia con los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación (CC.OO., ANPE, CSIF y UGT).

"Lo que se propone, obviamente casi a vista de unas elecciones, es tirar ese acuerdo que se está cumpliendo rigurosamente, todo lo que pactaron los propios sindicatos con la Administración Pública, para supuestamente negociar un nuevo acuerdo cuando el anterior todavía no se ha cumplido", ha señalado.

No obstante, la consejera ha manifestado que "como siempre" el Gobierno regional "escuchará esas reivindicaciones", aunque ha pedido que "se cumpla el acuerdo sectorial firmado por todos los sindicatos representados en la mesa de negociación el año pasado".