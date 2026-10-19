La Comunidad instalará más de 1.100 cámaras de vigilancia en municipios de menos de 20.000 habitantes

Archivo - Cámaras de seguridad dotadas con inteligencia artificial, instaladas en el parque de Pradolongo, a 13 de enero de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha a partir del segundo semestre del año que viene un nuevo sistema de videovigilancia que permitirá instalar unas 1.123 cámaras en 564 puntos de control repartidos en las localidades de menos de 20.000 habitantes para dar una ayuda adicional a los agentes de seguridad de estos municipios.

El nuevo sistema comenzará en una primera fase con la instalación de cámaras con capacidad de leer matrículas de vehículos, una tecnología que permitirá obtener información sobre cada coche que circula por determinados puntos y facilitará tener un control sobre los vehículos que circulan por el municipio.

En una segunda fase, una vez se cuente con el visto bueno del Ministerio del Interior y de la Delegación del Gobierno, estas cámaras se habilitarán como videovigilancia para su uso por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y así contribuir a garantizar la seguridad ciudadana y prevenir delitos y situaciones de violencia.

Así lo ha explicado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en un desayuno informativo con los medios, donde ha apuntado a la falta de unos 3.500 efectivos de seguridad --2.000 guardias civiles y unos 1.500 policías-- con lo que esta medida sirve para dotarles de más medios "dentro de las competencias" del Gobierno regional.

Este nuevo sistema contará con una inversión de 17 millones de euros durante los próximos cinco años con cargo al Programa de Inversión Regional (PIR), y será el Gobierno madrileño quien asuma el coste de los dispositivos, su mantenimiento y de la plataforma tecnológica y la infraestructura de la nube donde se alojarán y custodiarán los datos.

El sistema se adaptará a cada municipio, de tal forma que aquellos que dispongan de Policía Local será este servicio el que se encargue de gestionar la lectura de matrículas; mientras que aquellos que no cuenten con Cuerpo municipal de Policía, la información podrá integrarse con los servicios de emergencia y con el Centro de Coordinación Municipal (CECOM) de Madrid 112, para mayor coordinación.

Además, en localidades donde cada acceso, cada carretera y cada núcleo urbano pueden quedar separados por varios kilómetros, contar con sistemas de vigilancia conectados puede marcar la diferencia a la hora de detectar una incidencia y ponerla rápidamente en conocimiento de los efectivos de seguridad encargados de actuar.