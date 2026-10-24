La Comunidad invierte 1,1 millones a la atención psicológica de hijos menores de mujeres víctimas de violencia

Menor, violencia - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid destinará 1,1 millones de euros para un servicio especializado de atención psicológica dirigido a los hijos menores a cargo de mujeres víctimas de violencia.

El Consejo de Gobierno de esta semana ha dado luz verde al contrato para este servicio, con una duración de dos años, del 1 de enero de 2027 al 31 de diciembre de 2028.

Este recurso gestionado por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales contará con diez psicólogos infantiles especializados en el tratamiento de las secuelas de la violencia, uno de los cuales asumirá también las labores de coordinación, según ha explicado el Gobierno regional en un comunicado.

Las intervenciones incluirán terapias individuales y grupales para niños y adolescentes, así como sesiones con las madres en grupo para apoyar la recuperación de sus hijos.

Se prestará apoyo directamente en los 56 Puntos Municipales del Observatorio Regional contra la Violencia de Género y en los centros de la Red de Atención Integral de la región.

Esta red incluye en la Comunidad de Madrid centros de emergencia y acogida, pisos tutelados y plazas residenciales para víctimas de trata con fines de explotación sexual, reclusas y exreclusas.

También forman parte de ella dos recursos de crisis abiertos las 24 horas, uno de ellos con ocho alojamientos, y otros dos específicos: uno dirigido a quienes quieren dejar la prostitución y otro destinado a mujeres jóvenes con discapacidad intelectual.

Desde el Ejecutivo autonómico se ha indicado que la medida se priorizará en aquellos municipios con mayor demanda en asistencia psicológica a menores.