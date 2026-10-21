La Comunidad recurrirá ante el TS el decreto que destina 180 millones a CCAA con zonas tensionadas por "discriminatorio"

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid interpondrá este miércoles un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros que recoge destinar 180 millones de euros a determinadas comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado, dejando a la región sin dotación económica, al considerar que se trata de un reparto "discriminatorio y que perjudica intereses de los madrileños".

Según ha explicado en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, el Ejecutivo regional cree que este real decreto "condiciona el acceso a los fondos públicos".

Así, ha señalado que se trata de una medida que corresponde decidir libremente a cada comunidad autónoma en el ejercicio de sus competencias". "Este criterio penaliza a las comunidades que aplican políticas de vivienda diferentes", ha defendido.

Es por ello que pedirá ante los tribunales que los madrileños reciban "un trato equitativo" y que los recursos públicos se distribuyan "sin discriminación por las políticas de vivienda que legítimamente elija cada comunidad autónoma".

En concreto, el Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto para conceder 180 millones de euros en subvenciones directas a las comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado para que aumenten la oferta de vivienda asequible y se reduzcan los precios del alquiler.

La dotación recaerá sobre los 317 municipios declarados zonas tensionadas en cinco comunidades autónomas y que abarcan a más de 9 millones de habitantes, según explicó la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.