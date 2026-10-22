La Comunidad reivindica que médicos madrileños son "los más cobran" por guardias y PSOE exige más plantilla y recursos

Archivo - La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ofrece declaraciones a la prensa tras la reunión del pleno del CISNS - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha reivindicado este jueves que los médicos madrileños con "lo que más cobran" de toda España por guardia, con una inversión de 108 millones de euros, algo que desmienten desde el PSOE, que ha exigido más plantilla y recursos.

Así, Matute ha criticado, en la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea, que desde la izquierda quieran "manosear, manipular y encontrar falsas polémicas" en la sanidad madrileña.

"Hemos subido el sueldo de más de 60.000 de nuestros compañeros. 108 millones para que seamos los que más cobramos por guardias en toda España. 8 millones para el Summa 112, 5 millones para la prolongación de jornada, 14 millones para la atención continuada. Hemos estabilizado a 34.000 profesionales y tenemos OPEs bienales", ha defendido la consejera.

De esta manera, ha reivindicado que trabajan con los profesionales que quieren mejorar la sanidad y con aquellos que quieran "atacarla para perpetuarse" en lo público, pese a censurar que la izquierda esté "olisqueando para ver si pueden encontrar" y ha destacado que "todas las denuncias que ponen contra Quirón, contra Torrejón y contra ellos están archivadas".

Desde el PSOE, el parlamentario Carlos Moreno Vinués ha criticado que desde el Gobierno regional consideren que una huelga a nivel estatal es "histórica" pero si es a nivel autonómico es "política y violenta" y solo busca "acabar con su querida presidente".

Considera que Matute tiene que dedicarse a "mejorar las condiciones laborales" de los profesionales sanitarios en Madrid, de quienes ha asegurado que son los que "menor poder adquisitivo tienen de toda España".

"Ustedes presupuestan para nuestros profesionales cada año menos de lo que se gasta en el año anterior. Por eso pagan ustedes a nuestros médicos por 37 horas y media menos que lo que pagan otras comunidades a los profesionales. Por eso les han mantenido durante décadas con la hora de guardia peor pagada de toda España", le ha recriminado.

Además, ha puesto el foco en que tanto profesores como los médicos cuando vayan a huelga lo harán "de forma pacífica y ejemplar" frente a un Gobierno regional que "maltrata" los servicios públicos, de los que depende "la dignidad, la tranquilidad y la felicidad de tantas familias".