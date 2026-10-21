El concejal de Vicálvaro afirma que el distrito está "en su mejor momento" y destaca crecimiento y transformación urbana

El concejal presidente del distrito madrileño de Vicálvaro, Ángel Ramos (PP) - CANAL 33

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal presidente del distrito madrileño de Vicálvaro, Ángel Ramos (PP), ha asegurado que el distrito está "en su mejor momento" y ha destacado la transformación económica, social y urbana que está experimentando, con cuatro grandes desarrollos que permitirán construir unas 77.000 viviendas y que, según sus estimaciones, podrían suponer la llegada de unos 200.000 nuevos habitantes.

Además, ha defendido que este crecimiento convertirá a Vicálvaro en un referente no solo de la capital, sino de toda la Comunidad de Madrid. Así lo ha manifestado en una entrevista concedida este martes a Canal 33 TV recogida por Europa Press, coincidiendo con la celebración del 75 aniversario de la anexión de Vicálvaro a la capital, que tuvo lugar el 20 de octubre de 1951.

Ramos ha reivindicado la evolución del antiguo municipio agrícola, posteriormente transformado por la llegada del ferrocarril y la industrialización. Así, sostiene que el distrito se encuentra probablemente en uno de sus mejores momentos de toda su historia y que será el que más crezca y se transforme en el futuro inmediato. No obstante, ha señalado que el objetivo es compatibilizar los nuevos desarrollos y el crecimiento de la población con la conservación de sus raíces y cultura.

UNAS 77.000 VIVIENDAS Y 200.000 NUEVOS HABITANTES

En cuanto a los nuevos desarrollos urbanísticos, Ramos ha explicado que El Cañaveral, donde ya viven aproximadamente 35.000 personas, está más consolidado, mientras que Los Berrocales contempla cerca de 23.000 viviendas y Los Ahijones otras 19.000. Sumando estos ámbitos y Los Cerros, ha cifrado en unas 77.000 las viviendas previstas, que podrían acoger a unas 200.000. "Es como poner Pamplona, más o menos, en población, ponerla en Vicálvaro", ha ilustrado.

Ramos ha recordado que Vicálvaro era el segundo distrito menos poblado de Madrid, únicamente por delante de Barajas, y ha pronosticado que, cuando concluyan los cuatro desarrollos, podría convertirse en el segundo o tercero con más habitantes de la capital.

El edil ha reconocido que este crecimiento supondrá un reto para todas las administraciones en materia de infraestructuras, servicios y equipamientos, y ha advertido de los problemas relacionados con las infraestructuras eléctricas necesarias para garantizar el suministro a los nuevos desarrollos.

Según ha explicado, estas dificultades están provocando retrasos en algunos casos, al no poder garantizarse las conexiones eléctricas necesarias para iniciar determinadas obras. En su opinión, no se trata tanto de falta de suministro como de insuficiencia de las infraestructuras para transportarlo.

EL INSTITUTO DEL CAÑAVERAL ABRIRÁ EL PRÓXIMO CURSO

Entre los equipamientos educativos, Ramos ha señalado que las obras del nuevo instituto de El Cañaveral están muy avanzadas y ha confiado en que pueda entrar en funcionamiento el próximo curso. Asimismo, ha anunciado que las obras de la segunda fase del Colegio de Educación Infantil y Primaria comenzarán en noviembre y permitirán completar definitivamente este equipamiento educativo.

En materia de movilidad, ha explicado que está previsto que la parte sur del intercambiador de Conde de Casal entre en funcionamiento durante el primer trimestre de 2027, una infraestructura que dará servicio a 15 líneas interurbanas diurnas y tres nocturnas que conectan con 23 municipios del sureste. Y ha vinculado la finalización de estas obras con la puesta en marcha de una nueva línea de la EMT prevista entre El Cañaveral y Conde de Casal.

El presidente del distrito también ha avanzado que el proyecto para habilitar un carril bici hasta Puerta de Arganda quedará para el próximo mandato. Según ha detallado, la apertura de un nuevo túnel permitirá trasladar allí la circulación y aprovechar el antiguo paso, más estrecho, para la circulación de bicicletas.

En cuanto al futuro centro cultural de El Cañaveral, espera que esté funcionando entre la primavera y el verano de 2027. El proyecto contempla tres edificios conectados, aunque independientes, destinados a biblioteca, salón de actos y centro cultural, así como una plaza que permitirá celebrar actividades al aire libre.

RETIRADA DE LA FERIA NAVIDEÑA DEL RECINTO FERIAL

Preguntado por las quejas vecinales relacionadas con el proyecto de recinto ferial de El Cañaveral, Ramos ha explicado que la propuesta inicial contemplaba habilitar un aparcamiento junto al nuevo campo de fútbol y aprovechar una plataforma para determinadas actividades. No obstante, ante la preocupación manifestada por algunos vecinos, especialmente por la duración de la feria navideña, el Ayuntamiento decidió retirar esta actividad del proyecto.

En su lugar, ha señalado que se plantea celebrar un mercado de productores un domingo al mes y el cine de verano, orientado hacia la M-45, además de mantener el aparcamiento que considera necesario para los usuarios del campo de fútbol.

Sobre este último equipamiento deportivo, el edil ha anunciado que la primera fase fue recepcionada parcialmente la pasada semana y que los jóvenes ya han comenzado a entrenar, aunque todavía quedan algunos trabajos pendientes en la urbanización del entorno.

Ramos también se ha referido a las quejas vecinales por la instalación de una gasolinera en Valdebernardo y ha explicado que el Ayuntamiento concedió la licencia porque el proyecto cumplía la normativa vigente. En este sentido, ha explicado que la decisión de ceder el terreno correspondió a una empresa estatal dependiente del Ministerio de Hacienda, "que conocía que iba a destinarse a una gasolinera".

CABALGATA EN EL CAÑAVERAL Y ANIVERSARIO DE LA ANEXIÓN

Por otra parte, el concejal ha anunciado que Vicálvaro contará por primera vez estas Navidades con dos cabalgatas de Reyes, una novedad que permitirá organizar un desfile específico para El Cañaveral, donde vive una gran población infantil, además del recorrido tradicional por el casco antiguo del distrito.

En relación con el 75 aniversario de la anexión de Vicálvaro a Madrid, ha detallado las actividades conmemorativas programadas, entre las que figuran el primer festival de jazz del distrito, un concierto de zarzuela y la presentación del libro 'Vicálvaro, 75 años en Madrid'. También destaca la presentación de un libro de recetas tradicionales elaborado con la participación de 26 mayores del distrito, una iniciativa en la que ha asegurado haber puesto especial dedicación.

El programa continuará el 7 de noviembre con una representación teatral sobre la anexión de Vicálvaro a Madrid y el 13 de noviembre con el estreno de un documental dedicado a la historia del distrito. Las celebraciones concluirán en diciembre con un cupón de la ONCE dedicado al aniversario.

LA LIMPIEZA Y LOS COMPORTAMIENTOS INCÍVICOS

Respecto a la limpieza, Ramos ha defendido que la situación ha mejorado "sustancialmente" en Madrid durante los últimos años y ha recordado que el Ayuntamiento dedica 890 millones de euros anuales a este servicio. Ha reconocido, no obstante, que siguen existiendo problemas, especialmente durante el verano, cuando los protocolos de protección laboral reducen las horas de trabajo en la calle.

Asimismo, ha señalado la existencia de comportamientos incívicos de algunos ciudadanos, como abandonar bolsas de basura fuera de los contenedores sin comprobar si tienen espacio disponible.

Finalmente, el presidente del distrito ha reivindicado el futuro de Vicálvaro. "Vicálvaro tiene mucho futuro por delante, tiene un gran futuro", ha concluido.