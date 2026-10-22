Delegación del Gobierno guarda un minuto de silencio en recuerdo de la última víctima de violencia de género en Madrid

Minuto de silencio en recuerdo de la última víctima de violencia de género en la Comunidad de Madrid - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de la Delegación del Gobierno, con el delegado Francisco Martín a la cabeza, han guardado este jueves un minuto de silencio en recuerdo de Gloria Esperanza, la mujer de 52 años presuntamente asesinada por su expareja el pasado martes y que elevaría a seis las mujeres víctimas de violencia de género en la Comunidad de Madrid desde principios de año.

La víctima no tenía hijos y tampoco existían denuncias previas por malos tratos ni violencia de género, un aspecto que el delegado del Gobierno ha destacado para hacer un llamamiento a la sociedad y las autoridades políticas para estar alerta y trabajar en favor de la seguridad para las mujeres y par "erradicar" la violencia machista.

Con este último caso son ya 43 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España en lo que va de año, 1384 desde que se empezaron a registrar datos en 2003. Para Martín, que ha sido el encargado de leer el manifiesto contra la violencia de género en la puerta de la Delegación del Gobierno, se trata de unas cifras "inaceptables" frente a las que hay que actuar.

"El conjunto de la sociedad y, por supuesto, los responsables políticos en primera línea, debemos hacer mucho más para hacer que cualquier mujer que se sienta insegura, cualquier persona que entienda que una mujer está en situación de riesgo, pueda pedir ayuda y los recursos del sistema", ha señalado.

Los hechos ocurrieron el martes sobre las 14.45 horas, cuando se recibió una primera llamada alertando de que una persona se encontraba herida en la vía pública en el distrito madrileño de Carabanchel. A su llegada al lugar, sanitarios del Samur-Protección Civil atendieron a la víctima, que finalmente falleció en el hospital Doce de Octubre en el que había ingresado por varias puñaladas.

El presunto autor fue localizado en el interior de su vehículo por un indicativo del Grupo Operativo de Respuesta perteneciente a la comisaría de distrito de Usera-Villaverde, en la calle Montejo con la calle Ciudad de Frías. Por estos hechos se ha procedido a la detención del hombre como presunto autor de un delito de homicidio.