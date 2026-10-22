El delegado confía en que "la inmensa mayoría" de los policías "reclaman" actuaciones en el marco de la legalidad

Policías acordonan el acto en el que está la presidenta de la Comunidad de Madrid durante una concentración con motivo de la huelga indefinida de educación, ante la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, a 19 de octubre de 2026, en Madrid (Esp - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha reconocido este jueves estar "convencido de que la inmensa mayoría" de los agentes de Policía Nacional "reclaman" que las intervenciones y posibles cargas en manifestaciones, como las vividas en los últimos días en el marco de las concentraciones por la Educación, se desarrollen en cumplimiento de la legalidad.

Consultado por las cargas policiales de los últimos días y las investigaciones reclamadas por la Delegación del Gobierno a la Jefatura Superior de Policía de Madrid, Martín ha reafirmado su agradecimiento al Cuerpo por la "magnífica labor" que ejerce a diario y su "profesionalidad en cada actuación que realiza".

Sin embargo, Martín ha señalado también que "la mejor defensa" de la Policía pasa por "defender esa profesionalidad y velar para que todas sus actuaciones sean proporcionales. Por ello, ante cualquier "indicio" de que esto no se ha dado así, seguirá reclamando que "se analicen esas actuaciones y se tomen las consideraciones y consecuencias que sea oportuno".

"Esa es nuestra obligación, desde luego, y estoy convencido de que la inmensa mayoría también de los policías nacionales nos reclaman", ha zanjado Martín, que ha aludido a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad para las cargas policiales.

La Educación Pública madrileña inició la semana pasada una huelga general con varias concentraciones a lo largo de estos días, algunas de las cuales han derivado en cargas policiales. Especialmente la ocurrida el miércoles de la semana pasada en la Universidad Complutense, y esta misma semana en un acto de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En ambos casos la Delegación del Gobierno ha solicitado estas investigaciones para determinar posibles casos de desproporcionalidad, una medida que ha sido criticada por la Comunidad de Madrid y también por sindicatos de Policía, que acusan a Martín de instrumentalizar a los agentes con fines políticos.