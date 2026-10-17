El delegado de Gobierno pregunta a la Comunidad cuándo reabrirá Sol tras finalizar la limpieza de respiraderos

Archivo - El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martin, ha preguntado este sábado a la Comunidad de Madrid por los motivos por los que la estación de Metro de Sol continúa cerrada a pesar de que han finalizado "con éxito" las tareas de limpieza de los respiraderos, y ha reclamado que se concrete cuándo está prevista su reapertura.

En un mensaje publicado en la red social X, el delegado se ha dirigido al consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, para pedirle explicaciones sobre la prolongación del cierre, acordado este jueves por el Gobierno regional.

"Una vez finalizadas con éxito las tareas de limpieza de los respiraderos, ¿por qué continúa cerrada la estación de Metro de Sol? ¿Cuándo tienen prevista la reapertura?", ha planteado.

Asimismo, ha agradecido la colaboración de todas las personas que han participado en los trabajos para que pudieran desarrollarse "con total normalidad".