El delegado del Gobierno señala el "victimismo continuo" de Ayuso como "estrategia para intentar distraer"

Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, durante un minuto de silencio frente a la Sede de la Delegación del Gobierno en Madrid, a 12 de mayo de 2026, en Madrid (España). El minuto de silencio se produce en rechazo d - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha cargado contra el "victimismo continuo" que, considera, usa la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, como "estrategia para intentar distraer y no dar respuesta a lo que tiene que responder".

"Condeno cualquier tipo de actitud violenta que pueda haber, venga de quien venga. Pero lo que no puede la señora Díaz Ayuso es seguir confundiendo el ejercicio del derecho de huelga, la libertad de expresión y las protestas con ningún tipo de persecución", ha dicho.

En declaraciones a la prensa tras guardar un minuto de silencio en homenaje a la última víctima de violencia de género en la región, Martín ha arremetido contra el "victimismo" de Ayuso para no atender sus competencias, aludiendo directamente a la Educación Pública.

"Hay miles de personas, están todos los profesionales del ámbito de la educación reclamando el poder hablar, el poder negociar, el poder garantizar la calidad de un servicio público tan esencial como es la educación y la señora Díaz Ayuso les da el portazo", ha zanjado.