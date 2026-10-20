Desarticulado uno de los principales grupos criminales de venta de 'gas de la risa' en Madrid

Archivo - Imagen de archivo de bombonas de óxido nitroso incautadas por la Policía Municipal de Madrid - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID - Archivo

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha logrado desarticular al que es considerado como uno de los principales grupos criminales de venta de 'gas de la risa' en la capital, incautando durante la operación unos 1.300 litros de óxido nitroso y 30.000 globos para su consumo en dos trasteros de los distritos de Puente de Vallecas y Villa de Vallecas.

La operación se llevó a cabo el pasado 29 de septiembre, cuando las pesquisas condujeron finalmente a la entrada y registro de estos locales, y permitieron la detención de cuatro personas. La investigación sigue abierta y no se descartan posibles arrestos en el futuro, apuntan fuentes policiales consultadas por Europa Press.

La operación se inició a principios de marzo, cuando los agentes detectaron un aumento del consumo de 'gas de la risa' tanto en la vía pública como en varias discotecas de la ciudad. Entonces, la actuación policial culminó con la detención de varias personas acusadas de la venta de esta sustancia en zonas de ocio nocturno madrileñas.

Fue a raíz de estas intervenciones que la Policía Municipal detectó la participación de una organización especializada en la venta y distribución de óxido nitroso, que operaban en locales de alquiler de trastero en los citados distritos madrileños.

Durante los registros se incautaron 1.299 litros de óxido nitroso repartidos en 582 recipientes, así como 30.000 globos, todo ello con un valor aproximado de unos 50.000 euros en el mercado negro. Se trata de la mayor aprehensión de 'gas de la risa' en la Comunidad de Madrid.

A los detenidos se les acusa de delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de sustancias nocivas para la salud, así como depósito de sustancias peligrosas. De hecho, los Bomberos de Madrid determinaron que el almacenamiento del gas en los trasteros, sin las condiciones de ventilación adecuadas y sin ningún control constituía un peligro para la seguridad.