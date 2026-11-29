Archivo - Ambulancia de SAMUR Protección Civil frente al Hospital 12 de Octubre de Madrid - EMERGENCIAS MADRID - Archivo

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre tras atropellar esta madrugada a un repartidor de 47 años que circulaba en bicicleta bajo el Puente de Vallecas, han informado a Europa Press fuentes policiales.

El detenido cuenta con varias requisitorias judiciales y una orden de ingreso en prisión. Al parecer, una patrulla de la Policía Nacional observó como un vehículo circulaba a gran velocidad por la avenida de la Albufera y comenzó a seguirle hasta que se encontró con el atropello.

El accidente ha ocurrido sobre las 5.15 horas. Sanitarios del Samur-Protección Civil han atendido al ciclista, que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo y una fractura en la pierna izquierda.

Los facultativos le han intubado y, tras estabilizarle, le han trasladado en estado muy grave al Hospital Gregorio Marañón, escoltado por efectivos de la Policía Municipal. Por su parte, el conductor del vehículo no ha precisado asistencia sanitaria.

La Unidad Judicial de Tráfico de la Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación y del atestado del accidente, que ha provocado además importantes daños en el mobiliario urbano, entre ellos varias vallas, postes y una marquesina de autobús.