Diputada MM pregunta si Ayuso prefiere "la vía francesa" a la acampada de Sol y que "prendan fuego" a la Casa de Correos

Archivo - La diputada de Más Madrid en la Asamblea de Madrid Jimena González - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Más Madrid Jimena González ha cuestionado si la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, prefiere "la vía francesa" a la acampada "pacífica" de la Puerta del Sol por la vivienda y que "la gente entre en la Real Casa de Correos y le prenda fuego".

Lo ha hecho en la réplica de la comparecencia de la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, sobre empleados públicos. González ha reivindicado que su formación va a "defender el derecho a la huelga como un derecho constitucional" y ha recalcado que su partido no se "ríe de los trabajadores y trabajadoras".

"Si tan molesta está la señora Ayuso, si tanto le molesta la gente que está concentrada en Sol para reclamar el derecho a una vivienda digna de manera totalmente pacífica y cívica, a lo mejor prefiere la vía francesa y prefiere que la gente entre en la Casa de Correos y le prenda fuego", ha lanzado la parlamentaria.

A renglón seguido, la consejera a afeado esta expresión, afirmando que "no es lo que se espera de una Asamblea". "Es una verdadera vergüenza", ha sentenciado la tiempo que ha afirmado que González tiene "un problema muy serio" si considera que son las formas de una diputada que "representa a los madrileños".

Esta intervención también ha suscitado la respuesta del presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, quien ha pedido a la parlamentaria regionalista que retirara las palabras que "son en extremo graves".

"En la Junta de Portavoces hice un llamamiento a que, bajo ningún concepto de nuestras palabras, se puede interpretar que incitamos a la violencia, porque es lo peor que puede hacer un político", ha lamentado Enrique Ossorio. Sostiene que las expresiones de González puede considerarse que incitan en su apelación a los disturbios en Francia y a "quemar la Puerta del Sol".

Tras ser preguntada por si quería retirar del Diario de Sesiones esta frase, González ha insistido en que ella defiende el derecho constitucional a la huelga.