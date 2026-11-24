Archivo - Vista general de las obras de vivienda nueva, a 6 de septiembre de 2024, en Madrid (España). Los precios de la vivienda en España siguen sin echar el freno y los analistas vaticinan que el cambio de política monetaria del Banco Central Europeo l - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los votos favorables de PP, Vox y de los dos concejales no adscritos en el Ayuntamiento de Madrid, con el rechazo de Más Madrid y la abstención del PSOE, han sacado adelante en el Pleno de Cibeles el Plan Especial que permitirá transformar un antiguo edificio de oficinas en el Polígono ISO de Carabanchel, okupado durante una década, en una decena de viviendas y un local en el zócalo comercial.

El inmueble se encuentra en el número 9 de la calle Nicolás Morales mientras que el Plan Especial ha sido promovido por Magdalena Investments S.L. El expediente fue aprobado inicialmente en la Junta de Gobierno del 29 de diciembre de 2025, sometido al trámite de información pública, periodo durante el cual se recibió una única alegación, de Más Madrid, estimada parcialmente.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha explicado que se trata de una parcela de 317 metros cuadrados, con edificabilidad de 1.133, en un edificio de cinco plantas actualmente en desuso, okupado ilegalmente durante al menos diez años y en una parcela con calificación de industrial. Con este Plan Especial se autoriza el uso alternativo residencial para la ejecución de diez nuevas viviendas y se obtiene un local en el zócalo comercial para un equipamiento a disposición del distrito.

La crítica la ha verbalizado el concejal de Más Madrid José Luis Nieto poniendo en el foco el Polígono ISO, donde el PP ha desplegado "un modelo que lamina de forma consciente la base cultural y económica de los barrios del sur para favorecer el monocultivo residencial, pero unas residencias que no tienen ni la más mínima garantía de asequibilidad".

"Hoy traen a aprobación este Plan Especial para que desaparezca un nuevo espacio en el que desarrollar actividad cultural en el barrio al alcance de todos para seguir haciendo viviendas a un precio desorbitado, que no será precisamente para los vecinos de toda la vida de Carabanchel", ha lamentado Nieto.

"Me gustaría saber qué actividad cultural, artística y económica pretende proteger Más Madrid en un edificio que lleva en desuso desde el año 2004, más de veinte años, y que además ha estado ocupado ilegalmente. A nosotros no nos parece una actividad económica proteger la okupación ilegal", ha replicado Carabante.

El delegado ha cargado contra la "incoherencia" de la izquierda por rechazar este Plan Especial mientras que recurre a la Diputación Permanente para aprobar decretos de vivienda. "La verdadera receta para solucionar el problema es incrementar la oferta", ha defendido.