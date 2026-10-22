Emilio Delgado tacha a Ayuso de "liebre de la Puerta del Sol" que sale "corriendo al coche oficial" ante las protestas

El diputado de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 22 de octubre de 2026, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid aprueba hoy con la mayoría absoluta del PP las leyes de Defensa del contribuyente y de - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea y 'número 1' del Frente Amplio al Congreso por la región, Emilio Delgado, ha tachado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "liebre de la Puerta del Sol" que sale "corriendo al coche oficial" ante las protestas.

Lo ha hecho en la sesión de control al Gobierno, en una pregunta dirigida a la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, sobre las medidas para mantener el poder adquisitivo de los hogares madrileños.

Delgado ha ironizado con que a la presidenta autonómica ya "no le hacen gracia las movilizaciones ciudadanas" como antes, cuando "Esperanza Aguirre animaba a la gente a cortar las calles".

"¿Recuerda lo que decía la señora Ayuso desde ese escaño? Que la izquierda, que la calle, iba a enseñarle a la izquierda que tiene un precio gobernar, que nos iban a enseñar eso, que las movilizaciones de Nuñez de Balboa nos iban a parecer una broma comparado con lo que venía. Y ahora ya no habla del 'Galgo de Paiporta'", ha planteado en alusión al calificativo que le adjudicó Ayuso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras una visita a una localidad afectada por la dana de Valencia.

Ha ironizado con que ahora son los demás los que ven "a la liebre de la Puerta del Sol salir corriendo al coche oficial para dar la espalda a sus responsabilidades y sentarse a negociar con profesores, con sanitarios o con las personas que no tienen acceso a la vivienda". Se ha referido así, veladamente, al traslado de las oficinas de Ayuso a las instalaciones del Canal Isabel II y al 'escrache' que vivió el lunes.

"Ustedes están hartos de decirle a la gente que Madrid es la comunidad más rica, que aquí llueve el dinero, pero no les cuentan que Madrid también es la comunidad donde hay más diferencia entre el salario medio y el salario mediano", ha planteado Delgado, quien ha preguntado si la Comunidad pensaba que los madrileños "iban a quedarse de brazos cruzados viendo cómo les destrozan la vida".

Frente a ello, la consejera de Economía ha afirmado que en Madrid "cada uno decide en función de lo que cobra y con su sueldo", ha reivindicado tener "los impuestos más bajos" y ha subrayado que en Madrid "cada uno vive como quiere, de acuerdo con su esfuerzo".

"La primera medida y la medida más importante para conseguir garantizar el poder adquisitivo de las familias es echarles a ustedes", ha insistido, tras afirmar que la izquierda está "a la barricada" y que "lo único amplio que van a tener el 29 de noviembre es la enorme patada" para "echarles de España".