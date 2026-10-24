El Festival de Otoño mira a América en su 44ª edición y abre con Maria de Medeiros y el universo de Robert Wilson

El Festival de Otoño celebra su 44 edición con la mirada puesta en América - CULTPROJECT

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid cruzará el Atlántico en su 44ª edición para poner el foco en la huella de América sobre las artes escénicas contemporáneas, con una programación que abrirá la compañía de Robert Wilson con Maria de Medeiros como protagonista y que reunirá 28 espectáculos de 18 países.

La cita se celebrará del 6 al 29 de noviembre en 12 espacios de la región e incluirá siete estrenos absolutos, dos estrenos en Europa y nueve estrenos en España, según han avanzado los organizadores en un comunicado.

Coincidiendo con el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos, el festival rendirá homenaje al legado multicultural del país y a la influencia de sus raíces afroamericanas, latinas y europeas en el teatro, la danza y la música. Esta mirada se extenderá a Iberoamérica, con propuestas procedentes de Argentina, Perú, Brasil, México, Uruguay y Chile.

La inauguración, el 6 de noviembre, correrá a cargo de la compañía del fallecido creador estadounidense Robert Wilson con 'PESSOA-Since I've Been Me', un tributo al escritor portugués Fernando Pessoa protagonizado por Maria de Medeiros.

La presencia estadounidense tendrá también un peso destacado en la danza. Trajal Harrell, fundador del Zürich Dance Ensemble y reconocido con el León de Plata de la Bienal de Venecia en 2024, estrenará en España 'Tambourines', inspirada en 'La letra escarlata', de Nathaniel Hawthorne.

Por su parte, Faye Driscoll presentará 'flesh chariot, chariot of flesh', su primera colaboración con la compañía sueca Cullberg Ballet, mientras que Vanessa Sánchez combinará música, danza y teatro en 'Pachuquismo'.

En el apartado musical, Sorvina, nacida en Nueva Jersey y afincada en Berlín, presentará en formato de quinteto su álbum de debut 'Oh, the Places You'll Go', con una propuesta que conecta jazz rap, neo-soul, góspel y hip-hop. La británica Izo FitzRoy, cuyo trabajo está ligado al góspel de Nueva Orleans, ofrecerá el concierto 'A Good Woman'.

MÁS PROPUESTAS

La programación iberoamericana abordará conflictos sociales y experiencias personales a través del teatro documental y de ficciones construidas a partir de testimonios reales. El mexicano Anacarsis Ramos presentará 'Mi madre y el dinero', mientras que Sebastián Rubio y Yanira Dávila recorrerán distintos episodios de la historia de Perú en 'El rincón de los muertos'.

Los argentinos Marco Canale y Verónica Pallini estrenarán 'Collons!', un proyecto teatral participativo sobre las masculinidades contemporáneas. También desde Argentina, Laura Sbdar y Consuelo Iturraspe llevarán por primera vez a España 'Un tiro cada uno', que indaga en la violencia machista.

La exploración del presente tendrá otras perspectivas con el colectivo belga tg STAN y 'Nachtland', un texto de Marius von Mayenburg sobre las convicciones y contradicciones de la Europa actual, y con la directora polaca Anna Augustynowicz, que abordará la maternidad, el autismo y los prejuicios sociales en 'Yesterday You Were Angry in Green'.

LOS CLÁSICOS Y LA DANZA, A AMBOS LADOS DEL ATLÁNTICO

Las nuevas lecturas de los clásicos reunirán a Cristiana Morganti y Claudio Tolcachir en 'The Forest' y tendrán continuidad con 'Historia de un jabalí (o algo de Ricardo III)', de Cristián Plana y Gabriel Calderón; 'La ira de Narciso', con Xavier Albertí y Sergio Blanco; y 'Un Hamlet de moins', de la compañía francesa Théâtre des 13 vents.

El brasileño Luiz Felipe Reis presentará 'Deserto', inspirada en el universo de Roberto Bolaño. Entre las propuestas españolas figuran el estreno en la Comunidad de Madrid de 'Contra Antígona', de Andrea Jiménez; 'Hashima Hamlet', de Gon Ramos y Javier Ruiz de Alegría; y 'El corazón de Ester' y la función final de 'Analphabet', de Alberto Cortés. Ede ofrecerá el concierto 'Entra con cuidado y quédate a bailar'.

La caboverdiana Marlene Monteiro Freitas llevará al festival 'NÔT', inspirada en 'Las mil y una noches'. La danza incluirá además 'Adentro!', de Diana Szeinblum; 'Shiraz', de Armin Hokmi; 'Coreografías virtuales: movimiento(s) futuro(s)', de Mauricio Pérez Fayos; y 'Marea Weekend', de Chey Jurado.

El programa se completará con las actividades gratuitas de ÁGORA, que incluirán charlas, introducciones a las funciones y encuentros con el público. Como novedad, las 'Incursiones' trasladarán el teatro a espacios no convencionales con 'Habla el mercado', de la compañía UMAMI, una propuesta que combinará gastronomía, arte y tecnología en el Mercado de Vallehermoso.