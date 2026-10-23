FSIE se reunirá con Zarzalejo el martes y anuncia movilizaciones para reclamar "mejoras salariales y laborales"

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MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de Madrid (FSIE Madrid) ha anunciado que se reunirá con la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, este martes 27 de octubre y ha adelantado movilizaciones en el marco de su campaña 'LaComunidadDeMadridNosDiscrimina: ¡Dignidad laboral ya!'.

El sindicato ha informado en sus redes sociales de que acudirán a defender las reivindicaciones de los sectores de Enseñanza Concertada, Privada, Educación Infantil 0-3, Atención a la Discapacidad, PAS Universidades y Colegios Mayores. "No queremos buenas palabras, exigimos compromisos firmes y un calendario de mejoras reales. No pararemos hasta acabar con la brecha de derechos y condiciones laborales en la Comunidad de Madrid", ha reivindicado.

El sindicato mayoritario en los sectores de la enseñanza concertada y privada de la región iniciará la campaña el 5 de noviembre con una asamblea de delegados.

Al respecto, la consejera ha confirmado el encuentro, pero ha remarcado, en declaraciones a los medios que desconoce el contenido de esa reunión". "Lo único que he recibido ha sido una petición y, como hago siempre, les hemos convocado a una reunión que han pedido", ha detallado.

CC.OOO Y UGT EXIGEN "UNA RECTIFICACIÓN INMEDIATA"

Por su parte, la Federación de Educación y Servicios Socioeductaivos de CCOO de Madrid y el Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos de Madrid han manifestado "su sorpresa y su más profundo malestar" ante la decisión de la Consejería de Educación de reunirse el próximo 27 de octubre "de forma exclusiva" con FSIE.

"Resulta incomprensible que la consejera opte por una interlocución parcial y excluya a las organizaciones representativas que han solicitado formalmente participar en el diálogo", han indicado en un comunicado conjunto, después de remarcar que han solicitado reunirse con ella "en reiteradas ocasiones".

Además, han puesto el foco en la etapa educativa de 0-3 años que lleva en huelga desde hace siete meses. Al hilo, CC.OO exige "el cumplimiento riguroso de la obligación de negociar en los términos previstos por la legislación vigente, incluido el artículo 8.2 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo".

Aseguran que si se mantiene "el bloqueo institucional y la negativa a negociar", no descartan "emprender las acciones legales oportunas para restituir la tutela de los derechos laborales y de huelga".

Por todo ello, CC.OO y UGT han exigido a la Consejería de Educación una "rectificación inmediata" de lo que consideran una vía de exclusión, así como el respeto a los compromisos adquiridos para mantener "espacios de diálogo con toda la representación sindical".

Ambas organizaciones reclaman también "la convocatoria urgente de una reunión" con todos los sindicatos del sector y la constitución de una mesa de trabajo plural, con un calendario y objetivos concretos, para abordar las reivindicaciones laborales y "los problemas estructurales del primer ciclo de Educación Infantil, de cero a tres años".

Y piden que se garantice una interlocución "transparente y respetuosa", sin sesgos ni condicionantes relacionados con las posiciones que cada organización mantiene en el conflicto colectivo o en los marcos convencionales.

"Las trabajadoras del sector llevan meses exigiendo diálogo, respeto y respuestas concretas. Merecen que sus reivindicaciones sean escuchadas y negociadas con seriedad por la Administración regional", han zanjado.