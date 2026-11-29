Archivo - Imagen de recurso del alcalde de Fuenlabrada, Francisco Javier Ayala Ortega, durante el Comité Federal del PSOE, en el Centro de Arte Tomás y Valiente. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fuenlabrada resiste 'roja' pero el PSOE (32%) se deja 5 puntos respecto a 2023 y la derecha suma más del 50% de los votos con el 31% del PP, el 18% de Vox y el 2% de Se Acabó la Fiesta; mientras que el Frente Amplio se anota un 11%.

Precisamente Fuenlabrada fue hace cinco años el municipio madrileño que más votó al candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, con un 37,5% de los votos. Su alcalde, Javier Ayala (PSOE), ha sido una figura cercana al presidente, quien le situó en la Ejecutiva nacional de los socialistas en 2024 como secretario de Ciudades y Áreas Metropolitanas y posteriormente como secretario de Turismo.

Además, Fuenlabrada fue el lugar elegido por Pedro Sánchez para dar el pistoletazo de salida informal a esta campaña electoral. Allí celebró el Comité Federal que aprobó las listas al Congreso y al Senado y donde arranchó la 'fuerza del amor' con la reivindicación de su mujer, Begoña Gómez.

Este municipio, de fuerte tradición obrera, no ha tenido un alcalde que no sea del PSOE desde la restitución de la democracia y el PP ha ganado únicamente en dos ocasiones las elecciones generales, en el 2011 que entregó una mayoría absoluta a Mariano Rajoy con la caída de José Luis Rodríguez Zapatero y en la repetición electoral de 2016, también con Rajoy.

Ni con estas victorias 'populares' puntuales se ha visto afectada la clara hegemonía de la izquierda en la ciudad, que, de hecho, ha crecido desde la llegada de Pedro Sánchez al poder en 2019, con dos mayorías absolutas contundentes del 55,5% y del 54,4%. También con el PP en Moncloa, la suma de las izquierdas se ha situado por encima del 55% llegando a lograr el 65% en 2015 con un Podemos muy fuerte.

El camino de Ayala a la reelección, que ya ha asegurado que buscará, no debería estar especialmente cuestionado, ya que de perder la mayoría absoluta podría apoyarse en un Más Madrid que actualmente ya cuenta con representación --como hiciera en anteriores ocasiones con Izquierda Unida--.

DIANA DEL PP DE MADRID

Mientras que el conocido como 'bastión rojo' sigue siendo un refugio para un PSOE madrileño cada vez más menguado, desde el PP se ha puesto especial énfasis en tratar de derribar a los socialistas.

En las elecciones de 2023 se potenció mucho la figura de Noelia Núñez, quien fuera su portavoz y a quien metió Feijóo en su Ejecutiva nacional. Logró hacer pasar al PP de 3 a 7 concejales, pero acabó dimitiendo por las versiones contradictorias sobre su formación. Ahora el partido está en manos de una gestora encabezada por Ana Millán, vicesecretaria de Organización del PP de Madrid y muy cercana a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.