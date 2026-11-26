El fundador de la San Silvestre Vallecana dará nombre a un parque de Puente de Vallecas, donde finaliza la carrera - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Antonio Sabugueiro, fundador e impulsor de la San Silvestre Vallecana, dará nombre a un parque de Puente de Vallecas, donde finaliza la carrera popular.

Actualmente se denomina Payaso Fofó y está delimitado por las calles Payaso Fofó, Candilejas, Diligencia, Puerto de Costabona y Javier de Miguel, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Fallecido el pasado 15 de noviembre a los 94 años, Sabugueiro será reconocido así por su labor social y deportiva. La Junta de Puente de Vallecas aprobará esta iniciativa en el Pleno de distrito del mes de diciembre.

En 1964 Sabugueiro, junto a Carlos Roa y Manolo Fernández, impulsó la creación del Gran Premio de Vallecas, germen de la actual San Silvestre Vallecana. Lo que nació como una iniciativa deportiva de carácter local se convirtió con el paso de las décadas en una de las grandes citas del atletismo mundial, reuniendo cada 31 de diciembre a decenas de miles de corredores y proyectando el nombre de Vallecas a escala internacional.

Desde el Ayuntamiento explican que Madrid seguirá rindiendo homenaje a Alfonso Aragón Bermúdez 'Fofó', quien continuará dando nombre a una de las calles principales del distrito, la arteria que une el estadio del Rayo Vallecano con los entornos de los barrios de San Diego y Entrevías.