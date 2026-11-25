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MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid invertirá 3,4 millones de euros en el futuro Centro Madrileño de Innovación y Capacitación para el Empleo (CMICE) de Tres Cantos, especializado en Biotecnología y Farma.

El Consejo de Gobierno ha sido informado este miércoles de la propuesta de adjudicación de las obras para rehabilitar un edificio de titularidad autonómica situado en la Plaza Central del municipio, actualmente sin uso, según ha dado a conocer el portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García Martín.

Este CMICE contará con doce aulas teóricas, una polivalente con sus almacenes anexos, y tres de realidad virtual, así como laboratorio, almacén, zona de control y de preparación. Los trabajos, que se iniciarán próximamente, incluyen la demolición, la redistribución de espacios y nuevas instalaciones eléctricas, de climatización y ventilación, entre otras, con un plazo de ejecución de seis meses.

La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo ha escogido la localidad tricantina por reunir un ecosistema empresarial, investigador y tecnológico vinculado a la I+D sanitaria.

Este nuevo recurso, junto al de Fuenlabrada especializado en logística, transporte y drones, se incorporará a la red de CMICE de la Comunidad de Madrid, que actualmente cuenta con cinco centros dedicados a distintas familias profesionales.

Estos son Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en Getafe; Electricidad, Electrónica y Aeronáutica, en Leganés; Administración, Seguros y Finanzas, en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo; Edificación y Obra Civil, en Paracuellos de Jarama; y Tecnologías del Frío y la Climatización, en la zona de Moratalaz, también en la capital.