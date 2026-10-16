García critica a quien ha puesto "palos en las ruedas" al "acuerdo generoso" y reivindica una "candidatura plural"

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero; la ministra de Sanidad, Mónica García, y el portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, durante una reunión de Sumar - Sumar

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha destacado la "responsabilidad" de su formación política en la conformación del Frente Amplio de cara a las elecciones del 29 de noviembre frente a quien ha puesto "palos en las ruedas dificultando el acuerdo generoso y honesto" reivindicando su trabajo en busca de una "candidatura plural".

Así lo ha trasladado en sus redes sociales, donde ha afirmado que ese acuerdo era lo que "pedía la ciudadanía" que mira con "estupefacción" que tras la convocatoria de elecciones adelantadas tras el "desahucio y la pérdida de Maricarmen" la izquierda alternativa esté "nuevamente atrapada en egos, cuitas, disputas internas y cálculos electorales y/o personales, que no le interesan a nadie excepto a la derecha".

Este mensaje llega este viernes, último día para registrar coaliciones electorales con negociaciones 'in extremis' y llamados por parte de los componentes del Frente Amplio --IU, Más Madrid, Movimiento Sumar y Comuns-- a la unidad de la izquierda, con apelaciones directas a Podemos.

Los 'morados' han alcanzado acuerdos en distintos puntos de España, pero Madrid continúa siendo el principal foco de tensión. Ante ello, la propuesta de Más Madrid como cabeza de lista, Emilio Delgado, afirma que se le ha ofrecido a la candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, el segundo o tercer puesto de la lista para integrarlos en Frente Amplio.

En cambio, la secretaria general de este partido, Ione Belarra, insistía en dejar al margen Madrid porque el problema de pérdida de voto radica en las CCAA que castigan al división.

ANTEPONER "LO COMÚN" AL "SÁLVESE QUIEN PUEDA"

En este contexto, García ha afirmado que el momento de movilización actual y de convocatoria electoral " exigía mantener la generosidad, la altura de miras y respetar un espacio progresista coral y confederal" --en alusión al Frente Amplio-- que lleva dos años elaborándose y ser capaz de "anteponer lo colectivo a lo individual y lo común al sálvese quien pueda".

"En los últimos meses, el debate sobre el proyecto de país ha quedado desplazado al quién y no al para qué. Y como líder de Más Madrid y ministra, mi nombre también ha estado sobre la mesa, al igual que los de Pablo Bustinduy, Ernest Urtasun, Rufián, algún independiente o Ada Colau. Y mi posición ha sido siempre la de facilitar el acuerdo y estar donde sea más útil", ha reivindicado la ministra.

Ha asegurado que su enfoque no pasaba por el "quién" sino que la "mejor papeleta" sería "en la que no faltara nadie". "Sin condicionamientos cruzados, cada uno con su fuerza territorial, su capital político y su compromiso", ha lanzado, en contraposición a una "nueva temporada de Juego de Tronos".

Considera que "a pesar de la generosidad de muchos" no han sido capaces de "defender esa fuerza colectiva de quienes han puesto palos en las ruedas dificultando el acuerdo generoso y honesto que nos pedía la ciudadanía".

MÁS MADRID, "CAPACIDAD PARA CONSTRUIR UN PROYECTO COMÚN"

Estos "palos en las ruedas" los ha contrapuesto a un Más Madrid que ha "ejercido liderazgo político" en busca de "acuerdos" para "construir un proyecto común". Ha destacado su arraigo territorial en Madrid, donde ostentan el liderazgo de la oposición, pero ha indicado que ello no les ha hecho encerrarse y han optado por asumir su "responsabilidad con el conjunto del espacio progresista".

"Llevamos dos años trabajando para que el Frente Amplio sea una realidad, liderando desde la generosidad y no desde la imposición", ha destacado, reivindicando el "entendimiento" con IU, Comuns y Movimiento Sumar y "sin renunciar al diálogo con Podemos".

Ha rematado afirmando que su partido ha demostrado que se puede "liderar sin exigir protagonismo, construir sin vetar y poner las necesidades del país por delante de las siglas". "Porque el 'no pasarán' de noviembre no se consigue con disputas estériles, sino con política, acuerdos honestos y un proyecto de país que esté a la altura del momento y de su gente", ha rematado.