Teatro Federico García Lorca de Getafe - AYUNTAMIENTO DE GETAFE

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Getafe (PSOE) se ha ofrecido este martes para incluir en la programación del Teatro Federico García Lorca las obras retiradas en Pinto, dando así respuesta al ofrecimiento del consejero de Cultura de la Comunidad, Mariano de Paco Serrano, para recuperar las cinco obras teatrales que fueron retiradas de la programación cultural pinteña para 2027.

Por su parte, el Ayuntamiento de Pinto (PP) ha rechazado las acusaciones de censura y ha recalcado que el contenido de la programación cultural de 2027 está "en fase de estudio" y, por tanto, "no estaban contratadas ni programadas". Lo hizo tras denunciar la compañía de teatro El Aedo Teatro la eliminación de estos cinco espectáculos "susceptibles de tener tintes ideológicos" de la programación del Teatro Francisco Rabal de Pinto.

En concreto, los montajes son 'El hijo de la cómica', de José Sacristán; 'Libre', de Teatro del Barrio; 'El Verdugo', de El espejo negro; 'La Reinta Brava', de Las niñas de Cádiz; y 'Poeta Perdido en Nueva York', de El Aedo Teatro.

Tras esta polémica, el consejero de Cultura trasladó que la Comunidad programará en su red de teatros, "si el Teatro Francisco Rabal de Pinto no lo hace", las cinco funciones. En respuesta a este ofrecimiento, el Gobierno local de Getafe, capitaneado por la alcaldesa Sara Hernández (PSOE), ha pedido acoger las obras para que estas producciones puedan llegar finalmente al público.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha explicado que Getafe ya cuenta en su programación cultural con tres de las cinco obras afectadas: 'El hijo de la cómica', 'Libres' y 'Poeta (perdido) en Nueva York'.

Estas producciones fueron incorporadas a la agenda cultural de Getafe "con anterioridad a los acontecimientos de Pinto" y bajo criterios artísticos y culturales, de acuerdo "al compromiso con una oferta cultural plural y abierta a todos los públicos".

En este contexto, el concejal de Cultura getafense, Luis Domínguez, ha remitido una carta oficial al Gobierno regional para exponer la posibilidad de que el Teatro Federico García Lorca acoja también las otras dos producciones que quedaron fuera de la programación de Pinto, 'Reina brava' y 'El verdugo'.

En la misiva, además, el edil insta a la Comunidad a "coordinar esta iniciativa y estudiar conjuntamente las condiciones necesarias" para hacer posible la representación en Getafe. A la par, se ha invitado al consejero a asistir a dichas representaciones en la ciudad.

"Getafe siempre ha sido un lugar para el encuentro artísticos, como referente cultural del sur de Madrid. Ante las denuncias de censura en Pinto, queremos ofrecer la posibilidad no solo a los vecinos de Getafe, sino a los de nuestro municipio próximo, la posibilidad de disfrutar de estos espectáculos", ha subrayado el concejal.

Asimismo, el Ayuntamiento de Getafe ha apelado "a la responsabilidad de las administraciones públicas en la defensa de la libertad de creación y expresión artística". También ha exhortado a garantizar que la programación cultural "se rija por criterios de calidad, pluralidad y respeto a la diversidad, y no por condicionamientos ideológicos".

El Consistorio getafense aduce además que esta propuesta cobra un sentido especial "por la proximidad y los estrechos vínculos que unen a Getafe y Pinto, como municipios vecinos, con una relación cotidiana entre sus poblaciones", al entender que sus equipamientos culturales "también pueden estar al servicio de los ciudadanos de los municipios del entorno".

El Ayuntamiento de Pinto ya avanzó que se han puesto en contacto con "todas las productoras" de estas representaciones para "una reunión urgente, valorar la inclusión de estas u otras obras en la programación anual y conocer el origen de estas falsas acusaciones". En cualquier caso, insistió en que las citadas obras "no estaban contratadas ni programadas, pues la programación de 2027 aún está abierta a su contratación".