El Gregorio Marañón alerta de una estafa que suplanta a sanitarios para pedir dinero por supuestas emergencias médicas

Archivo - Fachada del edificio principal del hospital Gregorio Marañón, a 11 de julio de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Gregorio Marañón ha alertado de una estafa telefónica en la que los delincuentes se hacen pasar por profesionales sanitarios para comunicar a familiares, especialmente personas mayores, una supuesta emergencia médica de un ser querido y solicitarles dinero para sufragar una operación o un implante.

El centro ha detectado cinco casos en los últimos días, en una reactivación de este engaño que ya se identificó hace seis meses. Según ha informado el hospital, los estafadores llaman a sus víctimas y les aseguran que un familiar se encuentra ingresado en una situación de urgencia.

Para aumentar la angustia y conseguir que actúen de inmediato, en ocasiones utilizan sonidos, como una voz llorando, y solicitan una cantidad de dinero para afrontar supuestos gastos sanitarios.

La jefa del Servicio de Atención al Paciente, Eva García-Risco, ha explicado que los delincuentes buscan generar "una situación de estrés que impida a las víctimas comprobar la veracidad de la información antes de realizar el pago".

En varios de los casos detectados, las personas afectadas, alarmadas por las llamadas, han acudido al Servicio de Urgencias del Gregorio Marañón. El personal sanitario, que ya estaba instruido para responder ante este tipo de situaciones, las ha atendido, tranquilizado y confirmado que sus familiares no se encontraban en la situación que les habían descrito.

CÓMO ACTÚA EL HOSPITAL ANTE UNA EMERGENCIA REAL

Ante la reaparición de este engaño, María Dolores Ferreiro, enfermera del Servicio de Atención al Paciente, ha recordado el procedimiento que sigue el centro cuando se produce una emergencia médica real.

En estos casos, los profesionales se identifican con su nombre completo, su categoría profesional y el servicio al que pertenecen. Además, el hospital ha señalado que una situación crítica no se comunica exclusivamente por teléfono, sino que se indica al familiar que acuda al centro, preferiblemente acompañado, para recibir información sobre el estado del paciente.

El Gregorio Marañón ha insistido asimismo en que, como hospital público, nunca solicita dinero, datos bancarios ni pagos por la asistencia sanitaria.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR LA ESTAFA

El centro recomienda mantener la calma ante cualquier llamada sospechosa y no facilitar datos personales o bancarios ni realizar pagos vinculados a una supuesta emergencia sanitaria.

También aconseja desconfiar especialmente de las llamadas desde números ocultos, comprobar a través de los canales oficiales del hospital si el contacto procede realmente del centro y tratar de localizar directamente al familiar afectado o a su entorno más cercano para verificar la información.

Si no es posible contactar con el supuesto paciente, el hospital recomienda llamar directamente al centro sanitario por sus vías oficiales. Asimismo, insta a colgar ante cualquier petición de dinero y a comunicar los intentos de estafa a la Policía para contribuir a evitar que otras personas sean víctimas de este engaño.