Un incendio calcina por completo cinco vehículos en un aparcamiento en superficie de Leganés

Bomberos de la Comunidad de Madrid trabajando en las labores de extinción de las llamas en un aparcamiento en superficie en Leganés, Madrid. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco vehículos han resultado completamente calcinados como consecuencia de un incendio registrado durante la madrugada en un aparcamiento en superficie situado en la Avenida de Orellana del municipio madrileño de Leganés, según ha informado a Europa Press Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El aviso por el fuego se produjo en torno a las 3.30 horas de este viernes. Hasta el lugar del siniestro se han desplazado tres dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que han trabajado en las labores de extinción de las llamas en un operativo coordinado por el supervisor Gregorio Laso.

Por el momento se desconocen las causas que originaron el suceso, una circunstancia que ya está siendo investigada por la Policía de Leganés.