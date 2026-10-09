Independientes lleva al Defensor del Pueblo el 'scalextric' de Vallecas por "falta de estudios técnicos"

Archivo - Jardín vertical en el Scalextric, un equipamiento bajo el puente y peatonalización: así será 'Vallecas Abierto' - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El partido Independientes por Madrid (IxMDRD) ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo para que investigue la actuación del Ayuntamiento de Madrid en relación con el paso elevado de la M-30 sobre la avenida de la Albufera, conocido como el 'scalextric' de Puente de Vallecas, y el proyecto municipal 'Vallecas Abierto'.

En el escrito, al que tuvo acceso Europa Press, la formación solicita que se requiera al Consistorio información sobre los estudios técnicos realizados para justificar el mantenimiento de esta infraestructura, las medidas previstas para reducir el ruido del tráfico y el proceso de participación ciudadana desarrollado en torno al proyecto.

El partido sostiene que el Ayuntamiento no ha hecho públicos los estudios de tráfico, movilidad y viabilidad que permitirían justificar la inviabilidad de suprimir el paso elevado, así como la estimación municipal de que su eliminación costaría cerca de 100 millones de euros. También reclama conocer el resultado del análisis estructural cuya realización aprobó por unanimidad la Junta Municipal de Puente de Vallecas en noviembre de 2024.

La queja recuerda que el Pleno municipal aprobó por unanimidad el 30 de marzo de 2021 iniciar los estudios y trámites necesarios para redactar un proyecto de supresión del puente elevado, contando con las asociaciones y el vecindario afectados. Según el escrito, el compromiso no se ha traducido en la publicación de los estudios y documentos previstos.

'VALLECAS ABIERTO'

La formación cuestiona asimismo el proyecto 'Vallecas Abierto', presentado por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en mayo de 2026, que contempla una inversión estimada de 11,5 millones de euros para actuar sobre 23.900 metros cuadrados del entorno.

Entre las medidas previstas figuran la rehabilitación del puente, la instalación de nuevas pantallas antirruido, la renovación del pavimento con asfalto fonoabsorbente y la colocación de jardines verticales en las rampas.

El proyecto mantiene la infraestructura elevada, cuya eventual supresión, según recoge la queja, se vincula a la futura operación urbanística de Abroñigal, sin que se haya ofrecido un calendario para su desarrollo.

RUIDO Y FALTA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

Otro de los motivos de la reclamación es el impacto acústico de la infraestructura. El escrito cifra en unos 300.000 los vehículos que circulan diariamente por este tramo de la M-30 y reclama mediciones sonoras 'in situ', tanto en las fachadas como en el interior de las viviendas próximas, para determinar si se cumplen los objetivos de calidad acústica legalmente exigibles.

La formación considera que las pantallas antirruido y el asfalto fonoabsorbente previstos no bastan por sí solos para acreditar que se alcanzarán esos objetivos. Por ello, pide que, si se constata la superación de los límites aplicables, se declare la zona como de protección acústica especial y se apruebe el correspondiente plan zonal específico.

La queja también denuncia la ausencia de un proceso de participación vecinal efectivo en la elaboración de 'Vallecas Abierto'. En este sentido, señala que la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y las asociaciones de Puente de Vallecas han rechazado públicamente el proyecto.

Además, solicita que el Ayuntamiento justifique las diferencias de tratamiento entre este tramo y otras actuaciones de soterramiento o cubrimiento de infraestructuras viarias, como las previstas en Ventas y el paseo de la Castellana, y que detalle los criterios técnicos y económicos empleados para priorizar las inversiones.

Por último, la formación pide al Defensor del Pueblo que recomiende la publicación de los estudios técnicos, la implantación de un sistema de medición acústica continua con resultados públicos, la apertura de un proceso de participación con los vecinos de Puente de Vallecas y Retiro y la inclusión de la posible supresión del paso elevado entre los objetivos de la operación urbanística de Abroñigal.