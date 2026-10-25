'El Johnny' pide ayuda a Sánchez para reabrir como colegio mayor doce años después de tener que echar el cierre

Archivo - Imagen de recurso del colegio mayor San Juan Evangelista, conocido popularmente como 'El Johnny'. - EL JOHNNY - Archivo

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El colegio mayor San Juan Evangelista, popularmente conocido en Madrid como 'El Johnny', uno de los corazones culturales e intelectuales de la capital a lo largo de tres décadas, pide ayuda al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para poder reabrir doce años después.

La petición la ha formalizado la Fundación San Juan Evangelista (FSJE), que ha pedido al Gobierno que "se acuerden del 'Johnny' en los paquetes de ayudas a residencias universitarias". Esta entidad ha dirigido una carta al presidente en la que muestran su "decepción porque el colegio mayor San Juan Evangelista no figure en el paquete de ayudas para alojamientos universitarios" aprobado en el último Consejo de Ministros.

En su carta, la FSJE reconoce que la existencia de ese paquete de ayudas implica "una toma de conciencia del Gobierno sobre la gravedad del problema habitacional de los estudiantes" pero muestra su "decepción porque 'El Johnny' no esté incluido".

"Es una iniciativa que no podemos dejar de aplaudir y apoyar pero, al mismo tiempo, le manifestamos que para nosotros es muy doloroso comprobar que el San Juan sigue olvidado en un rincón, preterido y olvidado, como si sólo quedase aguardar a que llegue su final".

DOCE AÑOS DE CIERRE

La Fundación ha apuntado en un comunicado que durante los doce años que ha permanecido el colegio cerrado "se ha perdido la oportunidad de que miles de estudiantes hayan podido disfrutar de un alojamiento digno y asequible en un colegio mayor".

Sí han recibido a lo largo de los años "apoyo y comprensión", ya sea desde el Ayuntamiento, la Comunidad, la Asamblea o el Gobierno de España, aunque "no se ha traducido en ninguna ayuda tangible, ninguna solución presupuestaria, ninguna salida".

Mientras 'El Johnny' sigue cerrado esperando una reforma que no llega, la Fundación apela "al espíritu que inspira el paquete de ayudas a las residencias universitarias" y pide a Sánchez "una solución concreta, rápida y eficaz que haga posible, con la mayor prontitud, la reforma y reapertura del colegio mayor universitario San Juan Evangelista".

CAMARÓN DIO ALLÍ SU ÚLTIMO CONCIERTO ANTES DE MORIR

El San Juan Bautista abrió sus puertas en 1966 en Ciudad Universitaria, en el 4 de la avenida Gregorio del Amo, adscrito a la Universidad Complutense (UCM). Hasta que echó el cierre en 2014 formó parte del ADN cultural e intelectual de Madrid acogiendo debates, teatro, conciertos... El más recordado, el último concierto que dio Camarón, el 25 de enero de 1992, seis meses antes de su muerte.

Dos centenares de estudiantes se quedaron sin residencia al malograrse las negociaciones en 2014 entre la entidad que lo gestionaba, Unicaja, y la Complutense, propietaria de los terrenos tras meses sufrieron todo tipo de problemas urbanísticos y con una reformas millonarias pendientes. Se cerró y se ocupó mientras el deterioro campaba a sus anchas.

La Complutense recuperó el inmueble a finales de 2015 y, un año después, conseguía la plena titularidad del inmueble al llegar a un acuerdo con Unicaja. Ya en 2018 llegaba el anuncio de un proyecto para rehabilitar el mítico 'Johnny' y devolverle su pasado como colegio mayor y centro cultural... y hasta hoy.