La Junta Electoral ordena a Más Madrid retirar lona sobre Almeida por ser "partidista" y estar en un edificio municipal

Lona desplegada en el balcón de Más Madrid en el Edificio de Grupos de la calle Mayor- MÁS MADRID

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La Junta Electoral de Zona de Madrid ha ordenado este martes a Más Madrid la retirada de la lona que desplegó en los balcones de sus dependencias en el Edificio de Grupos de la calle Mayor para criticar la política de vivienda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, al considerar que es "de contenido partidista" y se ubica en la fachada de un edificio de titularidad municipal.

Así consta en el acuerdo del organismo, al que ha tenido acceso Europa Press, después de que el PP denunciara el despliegue de esta lona, en la que la formación liderada por Rita Maestre buscaba recordar con esta acción el "orgullo de Almeida de no hacer nada" para "regular" el precio de los alquileres en la capital.

En concreto, reproduce el intercambio en la red social 'X' en 2021. En aquella publicación, Más Madrid ironizaba sobre lo que haría el alcalde para regular los precios de los alquileres en la capital con una imagen en la que se leía 'NADA', a la que el regidor contestó con un "Exacto".

Ahora la Junta de Zona estima la reclamación formulada por el PP por la exhibición "de un cartel de contenido partidista en la fachada de un edificio de titularidad municipal" y requiere a Más Madrid para que en un plazo de 24 horas desde la notificación del acuerdo proceda a la retirada de la misma.

Sobre ello, Rita Maestre ha lamentado que Almeida les haya "obligado" a retirar esta lona que habían desplegado en la fachada de sus oficinas. "El tuit lo publicó él solito, pero parece que siente demasiada vergüenza de sí mismo, aunque los madrileños no se van a olvidar fácilmente de esto", ha expresado a través de sus redes sociales.

ALMEIDA: "SOMOS PERSONAS SERIAS"

Almeida ha contestado desde la Casa de la Villa que el PP presentó denuncia ante la Junta Electoral porque son "personas serias". "Han dicho que la pancarta que colgaron en los balcones infringe la normativa electoral", ha apuntado.

"Le mienten a todos los madrileños porque ha puesto en un tuit, que es su forma favorita de relacionarse con los madrileños, diciendo Almeida les obliga a quitar la pancarta. No, Rita, no. Por ahí no pasó. No pasó por la mentira, no pasó por el engaño, no pasó por el embuste. Quien le obliga a retirar esa pancarta a Más Madrid es la Junta Electoral, por infracción de la normativa electoral", ha contestado a la portavoz de Más Madrid.

En el documento se recuerda que la Instrucción nº 2/2011 de 24 de marzo de la Junta Electoral Central señala que, durante el periodo electoral, los poderes públicos no podrán realizar ninguna campaña institucional que atente contra los principios de objetividad y transparencia del proceso electoral y de igualdad entre los actores electorales.

Se incluye así la edición y reparto durante el periodo electoral con financiación directa o indirecta de los poderes públicos, de libros, revistas, folletos, cuadernos, catálogos, trípticos, soportes electrónicos (cd, dvd, memorias usb, etc...); el envío de correos electrónicos o de mensajes sms; la distribución de contenidos por radiofrecuencia (bluetooth), o la inserción de anuncios en los medios de comunicación, que contengan alusiones a los logros obtenidos por cualquier poder público, o que utilicen imágenes, sintonías o expresiones coincidentes o similares a las empleadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones.

TUIT DENUNCIADO POR EL PSOE

La Junta Electoral de Zona de Madrid, por otro lado, ha desestimado el requerimiento enviado por el Grupo Municipal Socialista contra un tuit firmado por el alcalde Almeida sobre la Gran Vía del Sureste una vez convocadas las elecciones.

Exponen en la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, que se ha constatado que Almeida dispone de cuenta en la red social 'X' "de carácter personal y privado, desvinculada del Ayuntamiento de Madrid" y que "no queda acreditado que la publicación denunciada haya sido organizada, difundida o financiada por el Ayuntamiento de Madrid, ni que se hayan empleado medios materiales o personales de titularidad municipal para su elaboración". "Cabe afirmar que los hechos deben entenderse dentro del marco legal de la libertad de expresión", interpreta la Junta Electoral.

Para Almeida, con todo esto "la izquierda ha hecho el ridículo".

"Esperemos que a partir de ahora y hasta las elecciones del 29 de noviembre tengan un comportamiento que sea conciliable con la normativa electoral, que respeta a los ciudadanos, que no les engañe, que no les mienta y que no traten de hacer trampas. Yo a la izquierda solo le pido que no haga trampas, por favor. Reyes, Rita, no hagáis trampas", ha pedido.