Jupol acusa al delegado de "poner en riesgo la seguridad de los policías" por "falta de previsión" en los dispositivos

Archivo - El delegado del Gobierno, Francisco Martín, interviene durante el acto de toma de posesión del nuevo comisario, en la Comisaría de Leganés, a 14 de enero de 2025, en Leganés, Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Justicia Policial (Jupol) ha arremetido una vez más contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por "poner en riesgo la seguridad" de los agentes con su "falta de previsióny de instrucciones operativas" en los dispositivos policiales de estos días con motivo de la huelga de la Educación Pública en la Comunidad de Madrid.

A su juicio, este dimensionamiento insuficiente de los dispositivos policiales ha provocado que cargos públicos de la Comunidad de Madrid, como la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, o la propia presidenta Isabel Díaz Ayuso, hayan tenido que suspender algún acto público o aguardar en edificios a la espera de refuerzos policiales.

En concreto, el sindicato alude a lo ocurrido el lunes en el acto de la presidenta Ayuso en el Palacio de Santoña, hasta donde se desplazaron cientos de manifestantes que llegaron a bloquear la puerta de acceso al edificio. La Policía Nacional tuvo que cargar para despejar la zona y garantizar la seguridad de la dirigente madrileña.

JUPOL ha subrayado en un comunicado que estos hechos son "consecuencias de una gestión deficiente y negligente de la seguridad ciudadana y del orden público" por parte del delegado del Gobierno, Francisco Martín, a quien reprochan que "improvisar ante situaciones previsibles por la falta de información, planificación y de instrucciones operativas".

"La falta de coordinación y previsión impide dimensionar adecuadamente los recursos humanos necesarios y obliga a los agentes a reaccionar cuando la situación ya se ha deteriorado", lamentan desde el sindicato, que advierten de lo "grave" de que los dispositivos policiales se reorganicen "sobre la marcha" y detrayendo agentes de otros despliegues.

A su entender, esta dinámica no hace más que comprometer la capacidad de respuesta policial, incrementa la presión sobre los agentes y puede poner en riesgo tanto su integridad física como las de las personas a las que deben proteger. "La seguridad ciudadana y la protección de los agentes y de los cargos públicos están por encima de cualquier interés partidista", aseveran.

Dede JUPOL inciden en que estos hechos se producen apenas unos días después de que Martín cuestionara la actuación policial en la Universidad Complutense de Madrid, donde se vieron unas "imágenes muy duras" de cargas policiales ante las que solicitó una "investigación de urgencia" ante un posible caso de desproporcionalidad.

"Francisco Martín no puede cuestionar públicamente a los policías cuando intervienen y, al mismo tiempo, privarles de la información y de las instrucciones necesarias para trabajar con garantías. La seguridad no puede depender de decisiones políticas ni de improvisaciones de última hora", remachan desde el sindicato.

Así, han hecho un nuevo llamamiento para la dimisión de Martín al frente de la Delegación del Gobierno, al tiempo que han exigido que estas instituciones vuelvan a informar y dar las instrucciones operativas sobre cualquier tipo de manifestación que pueda alterar al orden público. "La Policía Nacional necesita planificación, recursos e instrucciones claras", han zanjado.