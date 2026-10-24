Liberar Madrid se presenta como "la fuerza de la clase trabajadora" para las municipales y autonómicas de 2027

Liberar Madrid, impulsado por Anticapitalistas - LIBERAR MADRID

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Liberar Madrid, el proyecto impulsado por Anticapitalistas, junto con activistas sociales independientes y personas de izquierdas sin adscripción partidaria, se ha presentado este sábado como "la fuerza de la clase trabajadora" de cara a las próximas elecciones municipales de Madrid y las regionales en la Comunidad de Madrid de 2027.

Durante un acto en el Palacio de la Prensa de Madrid que ha congregado a centenares de personas --800 según los organizadores--, este partido anticapitalista y ecosocialista se ha presentado oficialmente como alternativa de izquierdas de cara a los comicios previstos el próximo año apelando al "poder popular".

El acto ha contado con la intervención de José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, espejo en el que se mira Liberar Madrid, así como de los cuatro portavoces provisionales de la formación, Juan Roch, Lorena Ruiz-Huerta, Beatriz Payo y Raúl Camargo. Igualmente, han subido al escenario representantes de diferentes luchas sociales madrileñas, vinculadas a la defensa de la educación pública, la sanidad pública, el derecho a la vivienda y la Marea de Residencias, entre otros movimientos.

Una formación abierta, plural y vinculada a las luchas que ya existen en Madrid que nace con el objetivo de frenar a la derecha y recoger la voz de la "clase trabajadora". "Vamos a enfrentar con todo a la derecha, desprivatizar esta ciudad, sus barrios y toda la región para ponerla al servicio de quien la mueve, las trabajadoras y trabajadores de Madrid" han reclamado.

En este sentido, Juan Roch, uno de los portavoces de la iniciativa, ha remarcado que este proyecto es "tan fiel a la clase trabajadora madrileña como lo es la derecha a los poderosos, a los ricos y a los empresarios". "Aspiramos a recuperar la lucha de clases a la primera línea de la política, por eso hoy están aquí trabajadoras de la educación pública en huelga, trabajadoras de la sanidad pública, voces del movimiento en solidaridad con Palestina, activistas del movimiento por la vivienda y del movimiento estudiantil, así como una de las portavoces de las residencias de mayores", ha dicho otro de los participantes.

ADELANTE ANDALUCÍA

Durante su intervención, el portavoz de Adelante Andalucía --el proyecto de Teresa Rodríguez en el que se mira Liberar Madrid-- ha llamado a enfrentar "a la extrema derecha construyendo un sistema nuevo" y ha recordado que "hay miles y millones de personas esperando eso ahí fuera". Además, ha puesto en valor su "arma secreta", la militancia de miles de personas que transformarán el mundo entero.

"Porque el capitalismo nos quiere todo el día pagando facturas, una vida gris, triste y aburrida. Nosotros y nosotras queremos disputarlo todo para conquistar la alegría, el disfrute y la diversión", ha remarcado.

Al hilo, Raúl Camargo, otro de los portavoces, ha denunciado que en la Comunidad "la riqueza fluye a espuertas" y se riega "con dinero público a la escuela concertada y privada", algo que pretende revertir Liberar Madrid. "Vamos convertir en públicos todos los centros concertados, desprivatizar cada sector de nuestra sociedad. Es su plan o el nuestro y aquí ya no valen medias tintas", ha dicho.

También se presentan como una formación alejada del PSOE y de los partidos de izquierda centrados en la lucha de egos. "Hace falta una izquierda nueva, que no se someta a un PSOE que lleva décadas vendiendo a la clase trabajadora. Y una izquierda que se tome en serio la tarea que tenemos por delante, que rompa con la pelea de sillones y egos. Que se tome en serio la misión de que seamos las trabajadoras y trabajadores quienes decidamos el presente y el futuro de Madrid", ha subrayado Ruiz-Huerta.

De momento, el proyecto tiene previsto presentar candidaturas a la Comunidad y a la ciudad de Madrid de cara a 2027, aunque aspira a poder extenderse en otros municipios de la región. Así, las intervenciones han sido especialmente críticas con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, a los que han acusado de convertir Madrid en un lugar "para los ricos".

"Frente a los ricos y sus políticos vamos a Liberar Madrid. Si movemos todo, tenemos derecho a decidirlo todo. Os animamos a que os suméis, vamos a presentarnos a las elecciones en la ciudad, ciudades y pueblos de Madrid para enfrentarnos al PP y poner en marcha desde abajo una transformación radical", ha subrayado Beatriz Payo, otra de las portavoces.

"Hay muchos momentos donde la gente deja de pedir permiso y este es uno de esos momentos. De Francia a Albania, hay una nueva generación que nos estamos levantando, que sirva de advertencia, la lucha de clases siempre emerge de nuevo", ha concluido.