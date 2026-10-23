Madrid in Game lleva al Metropolitano el torneo híbrido que combina fútbol físico y virtual 'Esports + Sports'

Madrid in Game lleva el torneo híbrido que combina fútbol físico y virtual 'Esports + Sports' al Estadio Metropolitano - MADRID IN GAME

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa del Ayuntamiento de Madrid para impulsar la industria del videojuego y la gamificación, Madrid in Game, celebra este sábado y domingo en el estadio Riyadh Air Metropolitano una nueva edición de 'Esports + Sports', una competición 'phygital' que combina en una experiencia híbrida deporte tradicional y los eSports.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, el evento se desarrollará en la Fan Zone y la Gaming House del estadio, en colaboración con el Atlético de Madrid, y la primera jornada coincidirá con el partido de LaLiga que enfrentará el sábado al conjunto rojiblanco con el RC Deportivo, a partir de las 21 horas.

En 'Esports + Sports', los equipos deberán demostrar su habilidad tanto en el terreno de juego como en la consola. Cada equipo se enfrentará a sus rivales en partidos de fútbol 3x3 y encuentros de 'EA Sports FC 27' también en formato 3x3, combinando ambas modalidades dentro de una misma competición, sumando los resultados de ambas modalidades para determinar a los ganadores.

La edición contará con tres categorías: Infantil, para participantes de 12 a 15 años; Júnior, de 16 a 17 años; y Sénior, desde los 18 años. Cada una estará formada por hasta 12 equipos, repartidos en cuatro grupos de tres, de los que ocho avanzarán a la fase eliminatoria. Tanto los partidos de fútbol como los encuentros en consola tendrán una duración de diez minutos. Todas las categorías contarán con fase de grupos, cuartos de final, semifinales y final.

La competición se desarrollará durante todo el fin de semana. El sábado, la categoría Júnior arrancará a las 10 horas con la fase de grupos, antes de dar paso a las eliminatorias a partir de las 12 y concluir la competición a las 14 horas.

Desde las 15 horas, el espacio abrirá el formato híbrido de consola y deporte a todos los asistentes y aficionados que se acerquen al entorno del estadio antes del encuentro. El domingo, la categoría Infantil competirá de 10 a 14 horas, mientras que la categoría Sénior tomará el relevo por la tarde, entre las 15 y las 19 horas.

ACERCAR EL POTENCIAL DEL VIDEOJUEGO A TRAVÉS DEL DEPORTE

'Esports + Sports' busca poner a prueba habilidades complementarias como la coordinación física, la toma de decisiones en tiempo real o la capacidad estratégica en entornos digitales. La primera edición, celebrada en el Campus del Videojuego en 2023, sentó las bases de un modelo pionero que combinaba baloncesto 3x3 con el videojuego 'NBA 2K' en una misma competición híbrida.

En 2024, el evento incorporó fases clasificatorias en polideportivos municipales y una gran final en la Plaza de Colón, donde lo físico y lo digital convivieron en uno de los escenarios más emblemáticos de la capital. La edición de 2025 dio paso al fútbol y se desarrolló en el marco de la Madcup, el torneo internacional de fútbol base.

Más allá de la competición, la iniciativa tiene como objetivo acercar el potencial del videojuego a la sociedad, mostrando su valor como herramienta de desarrollo personal, aprendizaje y socialización. En un contexto en el que las nuevas generaciones conviven de forma natural entre lo físico y lo digital, 'Esports + Sports' propone un espacio donde ambas dimensiones se interconectan.

El concejal delegado de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño, ha señalado que esta iniciativa "integra a la perfección los valores del deporte y los valores de jugar a videojuegos".

"Una actividad que, por un lado, promueve el ejercicio físico y un estilo de vida saludable y, por otro, también potencia la concentración, la resolución de problemas y la agilidad cognitiva", ha añadido, animando a asistir el fin de semana al Metropolitano para vivir el evento.