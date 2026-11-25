La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, a 5 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha advertido que la ciudad y la región son "un spoiler de lo que (Alberto Núñez) Feijóo y (Santiago) Abascal quieren hacer con las víctimas de violencia de género".

"La realidad aquí en Madrid es que esta ciudad, esta Comunidad es un spoiler de lo que Feijóo y Abascal quieren hacer con las víctimas de violencia machista en España, que es desmantelar la red de cuidados, la red de protección y las leyes que no son suficientes porque hay 46 mujeres que han sido asesinadas a lo largo de este año por sus parejas o exparejas, 38 menores que se han quedado huérfanos por culpa de esa violencia machista que la portavoz de Vox, Arantxa Cabello ayer negaba" en el Pleno, ha declarado.

Cabello ayer "de forma clara, literal, tajante, decía negar la existencia de la violencia machista". "Pero por parte del PP dedican más tiempo a hablar de las feministas, de nosotras, de los partidos de la izquierda que de los agresores, de los maltratadores y de los hombres que ejercen la violencia machista", ha afeado antes de participar en el acto institucional organizado este 25N.

Maestre se ha dirigido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, para decirle que hoy no debería ser día solo de "declaraciones grandilopuentes, de ponerse medallas o incluso lazos" cuando su "Partido Popular está desmantelando una red que el PP de Alberto Ruiz-Gallardón fundó" con los Espacios de Igualdad.

La jefa de la oposición ha puesto el foco en "la involución que se ha producido dentro del Partido Popular porque hace veinte años se puso en marcha la red de Espacios de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid pero hoy esa red está en proceso de desmantelarse por otro gobierno del Partido Popular, que necesita hacerle la pelota a la extrema derecha para poder gobernar con ellos".

Y es que "por primera vez en esos veinte años se van a tener menos recursos de atención a las mujeres víctimas de violencia machista al pasar de 24 a 22 centros de atención. Dos distritos de Madrid se van a quedar sin ningún espacio ni recurso de atención a las víctimas de violencia machista. El nuevo contrato de estos centros de atención va a eliminar la orientación sociolaboral, la asesoría jurídica y a los educadores sociales del trabajo con las mujeres víctimas de violencia machista. Va a eliminar también la obligatoriedad de una formación específica en violencia de género", ha enumerado.

"El desmantelamiento se ve en los datos de los contratos, pero también se ve en los efectos de ese desmantelamiento: hoy en Madrid las llamadas de urgencia al servicio 24 horas se han multiplicado por un 124, es decir, hay más del doble de llamadas a ese servicio 24 horas cuando hay exactamente el mismo número de plazas de alojamiento para las mujeres que llaman o acuden en situación de urgencia porque necesitan salir de una casa en la que conviven con un agresor machista", ha continuado.

Sumado a que "la realidad hoy es que la lista de espera se ha duplicado y que hace cuatro años en siete días podías sentarte con una profesional cuando acudías de urgencia. Hoy hacen falta 17 para que el punto municipal de atención, dentro de la red regional, te atienda en una situación de urgencia".

Maestre ha resumido que "no es una cuestión en debate, no es una cuestión teórica, no es una cuestión abstracta sino muy concreta porque las políticas del Partido Popular y de Vox aquí en Madrid son la receta que Feijóo y Abascal tienen, que quieren desmantelar, aunque no lo dicen directamente en los programas".