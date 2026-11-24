Desarrollo urbanístico de Los Cerros - LOS CERROS

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las más de 16.000 viviendas que se construirán en el desarrollo urbanístico de Los Cerros, en el sureste de Madrid, tendrán garantizado el suministro eléctrico con la nueva Planificación Eléctrica en el horizonte 2030 impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y aprobada el viernes en Consejo de Ministros.

En concreto, se trata de una herramienta gubernamental que contempla nuevas infraestructuras estratégicas para reforzar el suministro energético a nivel nacional y en concreto, de los desarrollos urbanísticos del sureste de Madrid. Está ligada a una inversión estatal de 17.142 millones de euros hasta 2030, un 146% más que en la planificación anterior, con el objetivo de incorporar 47 gigavatios de nuevas demandas eléctricas.

Entre las actuaciones previstas se encuentra una nueva subestación de Red Eléctrica en Los Cerros, una infraestructura fundamental para garantizar la potencia necesaria para el desarrollo de las etapas 2 y 3 del ámbito, lo que supone el abastecimiento para las más de 11.500 viviendas que componen estas dos etapas.

Esta nueva instalación, cuya alimentación será 100% soterrada, complementará la subestación de distribución de Unión Fenosa, actualmente en ejecución y que garantiza el suministro eléctrico de la etapa 1.

Desde Los Cerros han subrayado que ambas infraestructuras desempeñarán un papel complementario para cubrir las necesidades energéticas del conjunto del desarrollo, permitir su crecimiento por etapas y atender las necesidades de las más de 16.000 viviendas previstas en total dentro del proyecto.

El documento incluye actuaciones como el trazado de dos nuevas líneas eléctricas, el incremento de la capacidad de las redes existentes y la construcción de subestaciones e interconexiones. "La incorporación de esta infraestructura en la planificación eléctrica estatal supone un avance relevante para Los Cerros, al contemplar los recursos energéticos necesarios para acompañar el crecimiento del desarrollo urbanístico del ámbito y la construcción de sus futuras viviendas", han zanjado desde el desarrollo.